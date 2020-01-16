〔地震〕沖縄県恩納村で震度4、津波の心配なし(1/16)

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気象庁によると、16日18:36頃、沖縄本島近海を震源とするM4.2の地震があり、沖縄県恩納村で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。

■発生事象
・発生日時　：1月16日18:36頃
・震源地　　：沖縄本島近海(北緯26.5度、東経127.7度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.2(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・沖縄県　：恩納村恩納＊
【震度3】
・沖縄県　：名護市港＊、うるま市石川石崎＊

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