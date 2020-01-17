◆第304回長崎記念病院さわやかコンサート 1月22日午後4時半、長崎市深堀町1丁目の長崎記念病院1階ロビー。ファゴット、リコーダー、ピアノで構成するグループ「プリコット」が「おおさむこさむ」「花」などを披露する。無料。同病院（095.871.1515）
◆サロンコンサート 1月23日午後2時、長崎市中園町の松本ホール。村岡恵理子さん（ソプラノ）、中嶋克彦さん（テノール）、森美春さん（ピアノ）の3人とゲストの松尾豊明さん（バリトン）がオペラやポップスの名曲を披露する。菓子、飲み物付き2千円。事務局の松本さん（095.845.2335）
◆“二人旅”柏木広樹＆光田健一 Duo Live Tour2020 1月28日午後6時半、長崎市松が枝町の旧香港上海銀行長崎支店記念館。人気映画やアニメ、CMなどの音楽制作や演奏を手掛けるチェリストの柏木さんと、実力派バンド「スターダスト・レビュー」の元メンバーでピアニスト、シンガー・ソングライターの光田さんのライブ。柏木さんの最新アルバム収録曲を中心に演奏。全席自由で一般5千円。未就学児は無料だが2歳以下は入場不可。ローソンチケットなどで販売。ラポールアンドレッタ（099.298.5123）