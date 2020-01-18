熊本城マラソン２０２０（２月１６日号砲）の実行委員会は１７日、金栗記念第６４回熊日３０キロロードレースの招待選手２０人（男子１５人、女子５人）を発表した。東京五輪マラソン女子代表の鈴木亜由子（日本郵政グループ）、マラソン男子の前日本記録保持者の設楽悠太（ホンダ）が入った。

男子注目の設楽は２０１６年リオデジャネイロ五輪１万メートルに出場。１８年東京マラソンで２時間６分１１秒をマークし、１６年ぶりに日本記録を更新した。昨年９月の東京五輪代表選考レースのマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）は１４位に終わったが、３７キロ付近まで独走した。

残る実業団勢は、ＭＧＣ出場の荻野皓平（富士通）やハーフマラソンで１時間１分４５秒の自己記録を持つ照井明人（ＮＤソフト）のほか、１月の全日本実業団駅伝で活躍した若手が参戦。大学生は箱根駅伝で２年ぶりの総合優勝を飾った青学大の神林勇太（九州学院高出）、２位東海大の西田壮志（同）、１区区間賞だった創価大の米満怜ら有望株が名を連ねた。

女子の鈴木は１３年ユニバーシアードで１万メートルを制し、リオ五輪は５０００メートルに出場。マラソン２度目の挑戦だったＭＧＣで２位に入り、五輪代表権を獲得した。高速コースの今大会を本番に向けた前哨戦に位置付ける。

このほか前回３位の猪原千佳（肥後銀行）、同６位の後藤みのり（キヤノンＡＣ九州）らが初優勝を目指す。

熊日３０キロは招待選手に準じる実績を持つ出場要請選手と一般出場を含め１４７人がエントリー。登録者数は、２０１２年に熊本城マラソンの１レースとなって以降、昨年の１３７人を上回り過去最多になった。男女とも午前９時に熊本市中央区の通町筋電停前をスタートし、びぷれす熊日会館前フィニッシュの日本陸連公認コースで競う。（佐藤公亮）

＜招待選手一覧＞ 【男子】（１）設楽悠太（２８）ホンダ （２）松村優樹（２７）ホンダ （３）坂本佳太（２４）小森コーポレーション （４）照井明人（２５）ＮＤソフト （５）村本一樹（２７）住友電工 （６）永井秀篤（２６）横浜ＤｅＮＡ （７）大山憲明（２４）コニカミノルタ （８）渡邊悠真（２３）トヨタ自動車九州 （９）荻野皓平（３０）富士通 （１０）吉田圭太（２１）青学大 （１１）神林勇太（２１）青学大 （１２）岩見秀哉（２０）青学大 （１３）米満 怜（２１）創価大 （１４）山下一貴（２２）駒大 （１５）西田壮志（２１）東海大 【女子】 （３０１）鈴木亜由子（２８）日本郵政グループ （３０２）猪原千佳（２４）肥後銀行 （３０３）後藤みのり（２７）キヤノンＡＣ九州 （３０４）池内彩乃（２５）デンソー （３０５）永岡真衣（２６）シスメックス ※左からナンバーカード、名前、大会当日の年齢、所属