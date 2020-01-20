1月20日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、流行入りレベルは0県、注意発表レベルは47県、警報発表レベルは0県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は18.3（先週比プラス4.4ポイント）でした。

今週、全国で最も定点当たり報告数が高いのは愛知県（26.1：注意発表レベル）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2020年第2週 1月6日～1月12日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2020-csv//2influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2020-csv//1influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

注意発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

流行入りLv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週0県(先週2県)

注意発表Lv：今週47県(先週32県)

流行入りLv：今週0県(先週13県)

流行Lv未満：今週0県(先週0県)

定点あたり報告数：増加(△)35県／減少(▼)12県／変動なし0県

【各県の流行状況】

全国 ：注意発表Lv〈…〉先13.9-今18.3(△4.4)

北海道 ：注意発表Lv〈…〉先18.1-今10.7(▼-7.4)

青森県 ：注意発表Lv〈…〉先15.6-今12.6(▼-3.1)

岩手県 ：注意発表Lv〈…〉先14.6-今16.6(△1.9)

宮城県 ：注意発表Lv【↑】先8.61-今16.5(△7.9)

秋田県 ：注意発表Lv《↓》先45.2-今19.8(▼-25)

山形県 ：注意発表Lv【↑】先9.32-今15.0(△5.6)

福島県 ：注意発表Lv〈…〉先22.9-今21.2(▼-1.7)

茨城県 ：注意発表Lv〈…〉先25.0-今19.2(▼-5.8)

栃木県 ：注意発表Lv【↑】先9.26-今18.1(△8.8)

群馬県 ：注意発表Lv〈…〉先16.7-今21.7(△5.0)

埼玉県 ：注意発表Lv〈…〉先12.2-今19.3(△7.1)

千葉県 ：注意発表Lv【↑】先8.96-今21.3(△12)

東京都 ：注意発表Lv【↑】先5.73-今14.5(△8.7)

神奈川県：注意発表Lv【↑】先4.56-今14.3(△9.7)

新潟県 ：注意発表Lv【↑】先8.67-今15.9(△7.3)

富山県 ：注意発表Lv【↑】先4.54-今12.4(△7.8)

石川県 ：注意発表Lv〈…〉先14.1-今15.1(△1)

福井県 ：注意発表Lv〈…〉先16.7-今19.9(△3.2)

山梨県 ：注意発表Lv【↑】先7.27-今20.6(△13)

長野県 ：注意発表Lv〈…〉先22.8-今19.7(▼-3.1)

岐阜県 ：注意発表Lv《↓》先40.8-今18.6(▼-22)

静岡県 ：注意発表Lv〈…〉先10.1-今20.7(△11)

愛知県 ：注意発表Lv〈…〉先23.1-今26.1(△3.0)

三重県 ：注意発表Lv〈…〉先12.3-今20.6(△8.3)

滋賀県 ：注意発表Lv〈…〉先24.7-今19.1(▼-5.6)

京都府 ：注意発表Lv〈…〉先13.2-今16.8(△3.6)

大阪府 ：注意発表Lv〈…〉先11.1-今18.9(△7.8)

兵庫県 ：注意発表Lv【↑】先8.66-今19.3(△11)

奈良県 ：注意発表Lv【↑】先3.00-今19.1(△16)

和歌山県：注意発表Lv【↑】先4.73-今16.9(△12)

鳥取県 ：注意発表Lv〈…〉先26.3-今18.8(▼-7.5)

島根県 ：注意発表Lv〈…〉先22.9-今14.2(▼-8.7)

岡山県 ：注意発表Lv〈…〉先15.2-今24.0(△8.8)

広島県 ：注意発表Lv〈…〉先12.2-今15.2(△3.0)

山口県 ：注意発表Lv〈…〉先10.4-今14.9(△4.5)

徳島県 ：注意発表Lv【↑】先8.35-今16.2(△7.8)

香川県 ：注意発表Lv〈…〉先14.1-今18.6(△4.5)

愛媛県 ：注意発表Lv〈…〉先12.7-今20.5(△7.8)

高知県 ：注意発表Lv〈…〉先19.6-今19.8(△0.2)

福岡県 ：注意発表Lv〈…〉先15.2-今23.5(△8.3)

佐賀県 ：注意発表Lv〈…〉先15.7-今25.8(△10)

長崎県 ：注意発表Lv〈…〉先17.6-今21.0(△3.4)

熊本県 ：注意発表Lv〈…〉先13.8-今16.0(△2.2)

大分県 ：注意発表Lv〈…〉先20.2-今17.5(▼-2.7)

宮崎県 ：注意発表Lv〈…〉先17.0-今24.6(△7.7)

鹿児島県：注意発表Lv〈…〉先13.0-今23.7(△11)

沖縄県 ：注意発表Lv〈…〉先22.8-今21.6(▼-1.3)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html