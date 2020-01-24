選抜野球、磐城46年ぶりの出場

21世紀枠、帯広農と平田も

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甲子園球場＝兵庫県西宮市

　3月19日に兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕する第92回選抜高校野球大会の出場32校が24日に決まり、戦力以外の要素を加味する21世紀枠は、帯広農（北海道）磐城（福島）平田（島根）の3校が選出された。帯広農は初出場、磐城は46年ぶり3度目の出場、平田は春夏を通じて初出場となった。

　一般枠では、29校を選出。昨夏覇者の履正社（大阪）、同準優勝の星稜（石川）や昨秋の明治神宮大会を制した中京大中京（愛知）、一昨年に春夏連覇を達成した大阪桐蔭が選ばれた。組み合わせ抽選会は3月13日に行われる。

　出場32校は次の通り。

▽21世紀枠　帯広農（北海道）、磐城（福島）、平田（島根）

▽北海道地区　白樺学園

▽東北地区　仙台育英（宮城）、鶴岡東（山形）

▽関東地区　高崎健康福祉大高崎、桐生第一（以上群馬）、東海大相模（神奈川）、山梨学院、花咲徳栄（埼玉）

▽東京地区　国士舘

▽東海地区　中京大中京（愛知）、県岐阜商、加藤学園（静岡）

▽北信越地区　星稜、日本航空石川（以上石川）

▽近畿地区　履正社、大阪桐蔭（以上大阪）、天理、智弁学園（以上奈良）、智弁和歌山、明石商（兵庫）

▽中国地区　倉敷商（岡山）、鳥取城北、広島新庄

▽四国地区　明徳義塾（高知）、尽誠学園（香川）

▽九州地区　明豊、大分商（以上大分）、創成館（長崎）、鹿児島城西

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