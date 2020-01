コパ・デル・レイ4回戦組み合わせ抽選会が24日に行われ、ベスト16に勝ち進んだチームのそれぞれ対戦が決定した。

ラ・リーガから10チーム、2部から4チーム、そして3部のセグンダBから2チームが残ったコパ・デル・レイ。2013-14シーズン以来のタイトル獲得を目指すレアル・マドリードは、3回戦で久保建英擁するマジョルカを撃破し勝ち上がった、香川真司が所属するレアル・サラゴサと相見えることに。またバルセロナは同じラ・リーガで19位と低迷するレガネスと対戦。延長戦の末アトレティコ・マドリードに大金星を挙げたクルトゥラル・レオネサは、ディフェンディングチャンピオンのバレンシアと激突する。4回戦は複数日程に分けられ、1月28日に2試合、29日に4試合、30日に2ゲームが開催する予定だ。

コパ・デル・レイ4回戦組み合わせは以下の通り

バダホス vs グラナダ

クルトゥラル・レオネサ vs バレンシア

テネリフェ vs アスレティック・ビルバオ

レアル・サラゴサ vs レアル・マドリード

ミランデス vs セビージャ

ラージョ・バジェカーノ vs ビジャレアル

バルセロナ vs レガネス

レアル・ソシエダ vs オサスナ