FAカップ5回戦の組み合わせ抽選会が行われ、“ビッグ6”の対戦相手など8つのカードが決定した。

4回戦で6ゴール大勝を収めたマンチェスター・ユナイテッドは、ウェイン・ルーニーが所属するダービー・カウンティと対戦する可能性が浮上。今年1月にイングランド帰還を果たしたルーニーにとって、実現すればエバートンでプレーした2018年1月1日以来の古巣対決となる。またリバプールは、シュルーズベリーとの再試合に勝利すればチェルシーと顔をあわせることに。王者マンチェスター・シティはシェフィールド・ウェンズデイが待つ敵地に乗り込む。5回戦は3月の2〜5日の間に開催され、準々決勝は21日、決勝戦は現地時間5月21日に聖地ウェンブリー・スタジアムで開かれる。

5回戦組み合わせは以下の通り

シェフィールド・W vs マンチェスター・シティ

レディング vs シェフィールド・ユナイテッド

チェルシー vs シュルーズベリーとリバプールの勝者

WBA vs ニューカッスル・ユナイテッドとオックスフォードの勝者

レスター・シティ vs コベントリーとバーミンガムの勝者

ノーサンプトンとダービー・カウンティの勝者 vs マンチェスター・ユナイテッド

サウサンプトンとトッテナム・ホットスパーの勝者 vs ノリッジ・シティ

ポーツマス vs アーセナル