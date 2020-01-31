◆コスモス花宇宙館のイベント ▽グラスキャンドル作り「バレンタインデー」＝2月2日午前10時半。4歳以上15人、千円▽パステルアート教室「雪だるま」＝2月2日午前11時。4歳以上10人、千円▽おりがみ教室「お面やハートのトレイを作ろう！」＝2月2日午前11時。初級「お多福面と鬼面」3歳以上20人、200円。中級「ハートのトレイ」小学3年生以上20人、500円▽ペーパークイリング（紙手芸）体験「幸せのクローバー」＝2月2日午前10時45分、同11時半。各回4歳以上10人、500円▽たのしい科学教室「バンジーチャイム演奏会」＝2月8日午前10時半。小学生以上20人、500円。筆記用具持参▽押し花アート体験「押し花カード＆ミニキーホルダー」＝2月16日午後1時、同2時半。各回小学生以上10人、千円。場所はいずれも諫早市白木峰町の同館（0957.23.9003）

◆赤ちゃんといっしょ！産後ケア体験教室 2月24日午前10時、諫早市栄町のアルファステップフィットネススタジオ。出産後1年以内の女性と乳児が対象。有酸素運動や骨盤を引き締める運動、乳児とともにする体幹強化運動など。無料。先着15組。申し込みは同店（0957.24.1553）