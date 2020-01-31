▲一年の無病息災を願って（昨年の様子：古熊神社）

【山口大神宮】（山口市滝町4）

「厄除け・星まつり」祈祷、古いお札のお焚き上げ、福寿くじなど。豆まきは午後7時半から。追儺役＝原田芳男▽川久保賢隆▽波多野義憲▽河本善邦▽佐伯正浩▽藤村彰▽郷田昌利▽中村太一▽米谷菜々香▽谷田佳鈴▽寶迫優弥▽江﨑遥華

【古熊神社】（山口市古熊1）

午前9時から午後8時まで随時「開運厄除け星祭祈祷」。くぐると穢れがはらえるという「すがぬけの輪」も設置。福豆・福餅まきは午後7時から。追儺役＝清水力▽一柳信雄▽入江正敏▽岡野公紀▽椎木健一▽田中尚秋▽宮原健太郎▽小田浩昭▽松中光雄▽岡嵜康子▽藤丸眞弓▽森生徳美▽岡本秀一▽嶋村公利▽田中真樹▽吉村貴三朗▽國田仁美▽田中愛▽一柳達也▽野上宙樹▽日髙幸生▽吉光隆▽山田万幾子▽小倉蘭丸▽河部凌士▽椎木凛▽村松陽依莉

【出雲大社山口分院】（山口市維新公園6）

甘がゆ、福豆、小もちが配られ、福引きや恵方巻の販売もある。豆まきは午後7時から。追儺役＝大隅洋三▽中岡一昭▽則安達成▽小野稔▽沖村卓美▽丸山明美▽綿谷剛▽永田幹

【今八幡宮】（山口市八幡馬場）

午前9時から午後9時まで、「家族の厄除け・家内安全」を氏神様に祈願する「星祭り」が執り行われる。ぜんざいが炊かれ、福豆の配布、甘酒の接待もある。

【仁壁神社】（山口市三の宮2）

「厄除け・星まつり」は午前9時から午後5時まで。ぜんざいが振る舞われ、午後7時から豆と福しゃもじがまかれる。

【神福寺】（山口市八幡馬場）

午前10時から除災招福を祈願する「星まつり特別護摩供」。終了後「開運豆まき」がある。

※紹介した皆さんはすべて敬称略。順不同