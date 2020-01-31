気象庁によると、1日02:07頃、茨城県南部を震源とするM5.3の地震があり、茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：2月1日02:07頃

・震源地 ：茨城県南部(北緯36.0度、東経140.1度)

・震源の深さ：約70km

・地震の規模：M5.3(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・茨城県 ：土浦市常名、石岡市若宮＊、石岡市石岡＊、下妻市本城町＊、常総市新石下＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、取手市寺田＊、取手市井野＊、取手市藤代＊、牛久市中央＊、つくば市小茎＊、筑西市舟生、筑西市門井＊、稲敷市結佐＊、つくばみらい市加藤＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市堅倉＊、小美玉市上玉里＊、茨城町小堤＊、城里町石塚＊、城里町小勝＊、河内町源清田＊

・栃木県 ：鹿沼市晃望台＊、真岡市荒町＊

・埼玉県 ：加須市北川辺＊、幸手市東＊、宮代町笠原＊

・千葉県 ：野田市鶴奉＊、八千代市大和田新田＊

【震度3】

・茨城県 ：水戸市金町、水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、水戸市栗崎町＊、土浦市田中＊、土浦市藤沢＊、茨城古河市長谷町＊、茨城古河市下大野＊、茨城古河市仁連＊、石岡市柿岡、石岡市八郷＊、結城市結城＊、龍ケ崎市役所＊、常総市水海道諏訪町＊、常陸太田市金井町＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、つくば市天王台＊、つくば市研究学園＊、ひたちなか市南神敷台＊、ひたちなか市東石川＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、潮来市堀之内、潮来市辻＊、守谷市大柏＊、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、筑西市下中山＊、筑西市海老ヶ島＊、坂東市岩井、坂東市馬立＊、坂東市山＊、坂東市役所＊、稲敷市江戸崎甲＊、稲敷市役所＊、稲敷市伊佐津＊、かすみがうら市上土田＊、かすみがうら市大和田＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、神栖市溝口＊、行方市山田＊、行方市玉造＊、行方市麻生＊、鉾田市鉾田、鉾田市汲上＊、小美玉市小川＊、城里町阿波山＊、大子町池田＊、美浦村受領＊、阿見町中央＊、八千代町菅谷＊、五霞町小福田＊、境町旭町＊、利根町布川

・栃木県 ：宇都宮市明保野町、宇都宮市中里町＊、宇都宮市中岡本町＊、足利市大正町＊、栃木市旭町、栃木市大平町富田＊、栃木市藤岡町藤岡＊、栃木市万町＊、栃木市岩舟町静＊、佐野市葛生東＊、佐野市高砂町＊、鹿沼市今宮町＊、鹿沼市口粟野＊、日光市鬼怒川温泉大原＊、日光市芹沼＊、小山市神鳥谷＊、小山市中央町＊、真岡市田町＊、矢板市本町＊、那須塩原市塩原庁舎＊、栃木さくら市喜連川＊、下野市田中＊、下野市笹原＊、益子町益子、茂木町北高岡天矢場＊、茂木町茂木＊、市貝町市塙＊、芳賀町祖母井＊、壬生町通町＊、塩谷町玉生＊、高根沢町石末＊

・埼玉県 ：さいたま大宮区天沼町＊、さいたま大宮区大門＊、さいたま見沼区堀崎＊、さいたま中央区下落合＊、さいたま浦和区高砂、さいたま南区別所＊、さいたま緑区中尾＊、川口市中青木分室＊、川口市青木＊、川口市三ツ和＊、行田市南河原＊、加須市三俣＊、加須市騎西＊、加須市大利根＊、春日部市粕壁＊、春日部市金崎＊、春日部市谷原新田＊、羽生市東＊、上尾市本町＊、草加市中央＊、越谷市越ヶ谷＊、蕨市中央＊、戸田市上戸田＊、和光市広沢＊、久喜市下早見、久喜市青葉＊、久喜市菖蒲＊、久喜市栗橋＊、久喜市鷲宮＊、八潮市中央＊、富士見市鶴馬＊、三郷市中央＊、吉川市きよみ野＊、白岡市千駄野＊、杉戸町清地＊、松伏町松伏＊

・千葉県 ：千葉中央区中央港、千葉中央区千葉市役所＊、千葉中央区都町＊、千葉花見川区花島町＊、千葉稲毛区園生町＊、千葉若葉区小倉台＊、千葉美浜区ひび野、千葉美浜区稲毛海岸＊、市川市南八幡＊、船橋市湊町＊、松戸市西馬橋＊、野田市東宝珠花＊、成田国際空港、成田市名古屋、成田市中台＊、成田市役所＊、成田市松子＊、千葉佐倉市海隣寺町＊、東金市日吉台＊、旭市南堀之内＊、習志野市鷺沼＊、柏市旭町、柏市柏＊、柏市大島田＊、市原市姉崎＊、市原市国分寺台中央＊、流山市平和台＊、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊、浦安市日の出、浦安市猫実＊、四街道市鹿渡＊、八街市八街＊、印西市大森＊、印西市笠神＊、印西市美瀬＊、白井市復＊、香取市佐原平田、香取市佐原諏訪台＊、香取市役所＊、香取市羽根川＊、香取市仁良＊、山武市蓮沼ニ＊、山武市埴谷＊、栄町安食台＊、神崎町神崎本宿＊、多古町多古、九十九里町片貝＊、長南町総合グラウンド、長南町長南＊

・群馬県 ：沼田市白沢町＊、館林市美園町＊、館林市城町＊、渋川市赤城町＊、片品村東小川、板倉町板倉、群馬明和町新里＊、千代田町赤岩＊、大泉町日の出＊、邑楽町中野＊

・東京都 ：東京千代田区大手町、東京千代田区麹町＊、東京中央区築地＊、東京中央区日本橋兜町＊、東京中央区勝どき＊、東京港区海岸、東京港区南青山＊、東京新宿区上落合＊、東京台東区千束＊、東京墨田区横川、東京墨田区吾妻橋＊、東京墨田区東向島＊、東京江東区越中島＊、東京江東区東陽＊、東京江東区森下＊、東京江東区亀戸＊、東京江東区枝川＊、東京品川区平塚＊、東京大田区本羽田＊、東京渋谷区宇田川町＊、東京渋谷区本町＊、東京杉並区高井戸＊、東京北区西ヶ原＊、東京北区神谷＊、東京荒川区東尾久＊、東京板橋区高島平＊、東京板橋区相生町＊、東京練馬区光が丘＊、東京足立区中央本町＊、東京足立区神明南＊、東京足立区千住中居町＊、東京足立区伊興＊、東京葛飾区立石＊、東京葛飾区金町＊、東京江戸川区中央、東京江戸川区鹿骨＊、東京江戸川区船堀＊、調布市西つつじヶ丘＊

・神奈川県：横浜鶴見区末広町＊、横浜神奈川区広台太田町＊、横浜中区山吹町＊、横浜保土ケ谷区上菅田町＊、横浜港北区日吉本町＊、横浜緑区鴨居＊、川崎川崎区宮前町＊、川崎川崎区千鳥町＊、寒川町宮山＊