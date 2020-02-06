山形県警によると、５日午後４時３０分ごろ、寒河江市寒河江塩水の路上で女子生徒への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、小太り、黒色ジャンパー、黒色ズボン、アニメの女性キャラクター絵柄入り黒色手提げバッグ）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女子生徒にスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・西寒河江駅［ＪＲ］、寒河江市立病院、ヨークベニマル寒河江店、マックスバリュ寒河江西店
©日本不審者情報センター合同会社
山形県警によると、５日午後４時３０分ごろ、寒河江市寒河江塩水の路上で女子生徒への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、小太り、黒色ジャンパー、黒色ズボン、アニメの女性キャラクター絵柄入り黒色手提げバッグ）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女子生徒にスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・西寒河江駅［ＪＲ］、寒河江市立病院、ヨークベニマル寒河江店、マックスバリュ寒河江西店
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