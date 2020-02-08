2月7日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、流行入りレベルは4県、注意発表レベルは43県、警報発表レベルは0県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は14.1（先週比マイナス3.9ポイント）でした。

今週、全国で最も定点当たり報告数が高いのは高知県（21.2：注意報発表レベル）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2020年第5週 1月27日～2月2日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2020-csv//5influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2020-csv//4influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

注意発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

流行入りLv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週0県(先週2県)

注意発表Lv：今週43県(先週43県)

流行入りLv：今週4県(先週2県)

流行Lv未満：今週0県(先週0県)

定点あたり報告数：増加(△)1県／減少(▼)46県／変動なし0県

【各県の流行状況】

全国 ：注意発表Lv〈…〉先18.0-今14.1(▼-3.9)

北海道 ：注意発表Lv【↑】先8.80-今10.8(△2.0)

青森県 ：流行入りLv〈…〉先9.55-今8.03(▼-1.5)

岩手県 ：注意発表Lv〈…〉先18.5-今16.8(▼-1.7)

宮城県 ：注意発表Lv〈…〉先14.2-今10.4(▼-3.8)

秋田県 ：注意発表Lv〈…〉先13.9-今11.9(▼-2.0)

山形県 ：注意発表Lv〈…〉先15.4-今14.3(▼-1.1)

福島県 ：注意発表Lv〈…〉先18.2-今15.8(▼-2.4)

茨城県 ：流行入りLv《↓》先13.1-今9.38(▼-3.7)

栃木県 ：注意発表Lv〈…〉先13.8-今10.7(▼-3.1)

群馬県 ：注意発表Lv〈…〉先19.9-今15.7(▼-4.2)

埼玉県 ：注意発表Lv〈…〉先16.8-今14.8(▼-2.0)

千葉県 ：注意発表Lv〈…〉先19.5-今16.0(▼-3.6)

東京都 ：注意発表Lv〈…〉先13.4-今11.2(▼-2.2)

神奈川県：注意発表Lv〈…〉先14.4-今12.2(▼-2.2)

新潟県 ：注意発表Lv〈…〉先20.8-今18.3(▼-2.5)

富山県 ：流行入りLv《↓》先13.1-今10.0(▼-3.1)

石川県 ：注意発表Lv〈…〉先15.7-今14.0(▼-1.8)

福井県 ：注意発表Lv〈…〉先24.2-今15.4(▼-8.8)

山梨県 ：注意発表Lv〈…〉先18.7-今14.2(▼-4.5)

長野県 ：注意発表Lv〈…〉先17.7-今14.8(▼-3.0)

岐阜県 ：注意発表Lv〈…〉先16.1-今10.1(▼-6.0)

静岡県 ：注意発表Lv〈…〉先22.3-今15.6(▼-6.7)

愛知県 ：注意発表Lv〈…〉先25.1-今19.8(▼-5.4)

三重県 ：注意発表Lv〈…〉先19.2-今15.3(▼-3.9)

滋賀県 ：注意発表Lv〈…〉先19.9-今15.1(▼-4.8)

京都府 ：注意発表Lv〈…〉先16.9-今12.3(▼-4.6)

大阪府 ：注意発表Lv〈…〉先21.1-今16.9(▼-4.2)

兵庫県 ：注意発表Lv〈…〉先18.6-今15.6(▼-3.0)

奈良県 ：注意発表Lv〈…〉先17.2-今14.5(▼-2.7)

和歌山県：注意発表Lv〈…〉先17.3-今11.6(▼-5.7)

鳥取県 ：注意発表Lv〈…〉先16.3-今11.7(▼-4.7)

島根県 ：流行入りLv《↓》先12.8-今9.53(▼-3.3)

岡山県 ：注意発表Lv〈…〉先22.6-今16.9(▼-5.8)

広島県 ：注意発表Lv〈…〉先15.2-今10.8(▼-4.4)

山口県 ：注意発表Lv〈…〉先13.5-今10.9(▼-2.6)

徳島県 ：注意発表Lv〈…〉先16.4-今11.0(▼-5.4)

香川県 ：注意発表Lv〈…〉先17.2-今12.7(▼-4.5)

愛媛県 ：注意発表Lv〈…〉先23.5-今17.0(▼-6.5)

高知県 ：注意発表Lv《↓》先33.8-今21.2(▼-13)

福岡県 ：注意発表Lv〈…〉先23.5-今16.2(▼-7.4)

佐賀県 ：注意発表Lv〈…〉先27.5-今18.4(▼-9.1)

長崎県 ：注意発表Lv〈…〉先28.6-今19.0(▼-9.6)

熊本県 ：注意発表Lv〈…〉先14.8-今11.2(▼-3.6)

大分県 ：注意発表Lv〈…〉先26.6-今17.2(▼-9.4)

宮崎県 ：注意発表Lv《↓》先30.6-今19.7(▼-11)

鹿児島県：注意発表Lv〈…〉先23.7-今16.9(▼-6.8)

沖縄県 ：注意発表Lv〈…〉先17.9-今13.5(▼-4.4)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html