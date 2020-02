2020年1月11日に開催された総会で、吉南青年会議所(JC)の第44代理事長に選任された。スローガンは「おかげさま~Never! Never! Never! Never give in!」。「活動の場が与えられていることへの感謝」を念頭に、チャーチル元英国首相の言葉を引用して、「不屈の精神で取り組みたい」と意気込む。

地域、企業、学生が関わり、地域活性化を図る「小郡がつながる・つなげるプロジェクト」(「駅サイト」)について、「今年度は本格始動する。まずは、3月20日に開催される『えきの笑顔まつり』の成功を」と準備に奔走中。「若者を巻き込むイベントが、郷土愛の醸成や経済振興、定住促進につながれば」と地域の将来も見据える。

座右の銘を「頼まれ事は試され事」とし、「小郡地域を拠点に市南部地域全体を盛り上げたい」。

【プロフィル】1983年3月、愛媛県生まれの36歳。山口大理学部卒。Uターン就職を経て山口県内に戻り、内装業を中心としたエフリード合同会社を設立。2013年2月に吉南JC入会。好きな食べ物は、山口県オリジナル柑橘の「長門ゆずきち」。