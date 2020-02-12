気象庁によると、12日19:37頃、福島県沖を震源とするM5.5の地震があり、宮城県名取市・岩沼市・蔵王町・山元町、福島県いわき市・白河市・相馬市・二本松市・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市・国見町・古殿町・広野町・楢葉町・大熊町・双葉町・浪江町・新地町・飯舘村、茨城県日立市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：2月12日19:37頃

・震源地 ：福島県沖(北緯37.3度、東経141.4度)

・震源の深さ：約80km

・地震の規模：M5.5(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・宮城県 ：名取市増田＊、岩沼市桜＊、蔵王町円田＊、山元町浅生原＊

・福島県 ：いわき市平四ツ波＊、いわき市平梅本＊、白河市新白河＊、相馬市中村＊、二本松市針道＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、南相馬市鹿島区栃窪、南相馬市原町区高見町＊、福島伊達市霊山町＊、本宮市白岩＊、国見町藤田＊、古殿町松川新桑原＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、楢葉町北田＊、大熊町大川原＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊

・茨城県 ：日立市十王町友部＊

【震度3】

・宮城県 ：仙台青葉区作並＊、仙台青葉区雨宮＊、仙台宮城野区五輪、仙台宮城野区苦竹＊、仙台若林区遠見塚＊、仙台太白区山田＊、仙台泉区将監＊、石巻市鮎川浜＊、石巻市大街道南＊、石巻市北上町＊、石巻市桃生町＊、塩竈市旭町＊、気仙沼市赤岩、白石市亘理町＊、仙台空港、角田市角田＊、多賀城市中央＊、登米市中田町、登米市東和町＊、登米市豊里町＊、登米市登米町＊、登米市迫町＊、栗原市築館＊、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、大崎市古川旭＊、大崎市松山＊、大崎市鹿島台＊、大崎市田尻＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、柴田町船岡、宮城川崎町前川＊、丸森町上滝、丸森町鳥屋＊、亘理町下小路＊、松島町高城、七ヶ浜町東宮浜＊、利府町利府＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊、宮城加美町中新田＊、涌谷町新町裏、南三陸町志津川

・福島県 ：福島市松木町、福島市桜木町＊、福島市飯野町＊、福島市五老内町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、いわき市小名浜、いわき市三和町、いわき市錦町＊、白河市郭内、白河市東＊、白河市表郷＊、白河市大信＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、田村市常葉町＊、南相馬市原町区三島町、南相馬市原町区本町＊、南相馬市鹿島区西町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市梁川町＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市月舘町＊、本宮市本宮＊、桑折町東大隅＊、川俣町五百田＊、大玉村南小屋、大玉村玉井＊、鏡石町不時沼＊、天栄村下松本＊、猪苗代町千代田＊、会津美里町新鶴庁舎＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、棚倉町棚倉中居野、矢祭町戸塚＊、矢祭町東舘＊、石川町長久保＊、玉川村小高＊、平田村永田＊、浅川町浅川＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊、福島広野町下北迫苗代替＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、川内村上川内早渡＊、大熊町野上＊、葛尾村落合落合＊

・茨城県 ：水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、水戸市栗崎町＊、日立市助川小学校＊、日立市役所＊、土浦市常名、常陸太田市町屋町、常陸太田市町田町＊、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、高萩市安良川＊、高萩市本町＊、北茨城市磯原町＊、北茨城市中郷町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、ひたちなか市南神敷台＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、筑西市舟生、筑西市門井＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、鉾田市汲上＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、小美玉市上玉里＊、茨城町小堤＊、城里町小勝＊、東海村東海＊、大子町池田＊

・岩手県 ：一関市花泉町＊、一関市千厩町＊、一関市室根町＊、一関市藤沢町＊

・山形県 ：米沢市アルカディア、米沢市林泉寺＊、南陽市三間通＊、高畠町高畠＊、山形川西町上小松＊

・栃木県 ：宇都宮市明保野町、足利市大正町＊、那須烏山市中央、市貝町市塙＊、栃木那珂川町小川＊