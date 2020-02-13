＜長崎＞

1区長島玲音 2区菊川正雄 3区鷲尾優一 4区繁村和希 5区石田紘樹 6区安西健二郎 7区山田怜也 8区福本雄貴 9区鶴雄人 10区濵田和浩 11区小畠隆太郎

＜佐世保＞

1区坊上慶隆 2区廣瀨航 3区永田維吹 4区廣田海心 5区尾崎徹 6区内海健 7区濱由嵩 8区福地宏行 9区満園貴一 10区池田創 11区吉井 龍太郎

＜島原半島＞

1区溝口仁 2区中村聡馬 3区前田真太郎 4区近藤亮太 5区古瀬僚太 6区溝口泰良 7区竹下魁渡 8区矢野裕之 9区土手野圭 10区高原尚輝 11区德永翔三

＜諫早＞

1区宅島優希 2区金丸逸樹 3区大﨑蒼平 4区梶原尊人 5区脇山将悟 6区中尾慶太 7区橋本侑昌 8区宮野蓮弥 9区東雄大 10区澤田錬 11区川良昂成

＜大村･東彼＞

1区林田洋翔 2区花尾恭輔 3区新康生 4区栗原卓也 5区堀田昇世 6区黑川城地 7区柴田太尊 8区平山寛人 9区村川恵太 10区小柗直樹 11区横山翔

＜平戸＞

1区西大地 2区松田憲二 3区末吉範平 4区大山賞之 5区今村達也 6区福田真生 7区松田諒輔 8区五嶋拓也 9区小川正興 10区山本吉貞 11区川村訓大

＜北松･松浦＞

1区内野李彗 2区石田光一 3区神崎慎吾 4区堤真人 5区浜崎克己 6区白石海斗 7区平川豪流 8区白石大以夢 9区大久保功貴 10区北島辰也 11区堺健太郎

＜五島＞

1区山田蓮太 2区青﨑僚雅 3区増﨑倫人 4区川崎雄哉 5区木戸俊輔 6区川端省吾 7区庄司悠貴 8区松本凜太郎 9区川端勇樹 10区道津新太 11区山田大成

＜西彼･西海＞

1区浅井海堂 2区横田玖磨 3区浦馬場裕也 4区朝長拓也 5区山田亮太 6区水本直行 7区松下颯人 8区江口大雅 9区新井遼太 10区森本翔太 11区片山拓海

＜壱岐＞

1区甲原海人 2区大久保翔貴 3区竹原優也 4区雨海智大 5区日高陽平 6区樋口貴英 7区倉本昂洋 8区平尾隆弘 9区林大雄 10区山内博揮 11区重田一成

＜対馬＞

1区佐藤光 2区武末健志 3区波田一徹 4区早田太一 5区松田和也 6区児玉博貴 7区小田隆展 8区宮原卓 9区中山公仁 10区日髙健仁 11区阿比留和弘

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