1日目出走者一覧

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＜長崎＞
1区長島玲音 2区菊川正雄　3区鷲尾優一　4区繁村和希　5区石田紘樹　6区安西健二郎　7区山田怜也　8区福本雄貴　9区鶴雄人　10区濵田和浩　11区小畠隆太郎

＜佐世保＞
1区坊上慶隆　2区廣瀨航　3区永田維吹　4区廣田海心　5区尾崎徹　6区内海健　7区濱由嵩　8区福地宏行　9区満園貴一　10区池田創　11区吉井 龍太郎

＜島原半島＞

1区溝口仁　2区中村聡馬　3区前田真太郎　4区近藤亮太　5区古瀬僚太　6区溝口泰良　7区竹下魁渡　8区矢野裕之　9区土手野圭　10区高原尚輝　11区德永翔三

＜諫早＞

1区宅島優希　2区金丸逸樹　3区大﨑蒼平　4区梶原尊人　5区脇山将悟　6区中尾慶太　7区橋本侑昌　8区宮野蓮弥　9区東雄大　10区澤田錬　11区川良昂成

＜大村･東彼＞

1区林田洋翔　2区花尾恭輔　3区新康生　4区栗原卓也　5区堀田昇世　6区黑川城地　7区柴田太尊　8区平山寛人　9区村川恵太　10区小柗直樹　11区横山翔

＜平戸＞

1区西大地　2区松田憲二　3区末吉範平　4区大山賞之　5区今村達也　6区福田真生　7区松田諒輔　8区五嶋拓也　9区小川正興　10区山本吉貞　11区川村訓大

＜北松･松浦＞
1区内野李彗　2区石田光一　3区神崎慎吾　4区堤真人　5区浜崎克己　6区白石海斗　7区平川豪流　8区白石大以夢　9区大久保功貴　10区北島辰也　11区堺健太郎

＜五島＞
1区山田蓮太　2区青﨑僚雅　3区増﨑倫人　4区川崎雄哉　5区木戸俊輔　6区川端省吾　7区庄司悠貴　8区松本凜太郎　9区川端勇樹　10区道津新太　11区山田大成

＜西彼･西海＞
1区浅井海堂　2区横田玖磨　3区浦馬場裕也　4区朝長拓也　5区山田亮太　6区水本直行　7区松下颯人　8区江口大雅　9区新井遼太　10区森本翔太　11区片山拓海

＜壱岐＞
1区甲原海人　2区大久保翔貴　3区竹原優也　4区雨海智大　5区日高陽平　6区樋口貴英　7区倉本昂洋　8区平尾隆弘　9区林大雄　10区山内博揮　11区重田一成

＜対馬＞
1区佐藤光　2区武末健志　3区波田一徹　4区早田太一　5区松田和也　6区児玉博貴　7区小田隆展　8区宮原卓　9区中山公仁　10区日髙健仁　11区阿比留和弘

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