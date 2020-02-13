気象庁によると、13日19:34頃、択捉島南東沖を震源とするM7.0の地震があり、北海道根室市・標茶町・別海町・標津町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：2月13日19:34頃

・震源地 ：択捉島南東沖(北緯44.7度、東経148.9度)

・震源の深さ：約160km

・地震の規模：M7.0(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・北海道 ：根室市落石東＊、根室市珸瑶瑁＊、標茶町塘路＊、別海町常盤、別海町本別海＊、標津町北2条＊

【震度3】

・北海道 ：函館市泊町＊、函館市新浜町＊、釧路市幸町、釧路市黒金町＊、釧路市阿寒町中央＊、釧路市音別町中園＊、根室市弥栄、根室市牧の内＊、根室市厚床＊、清里町羽衣町＊、新冠町北星町＊、浦河町潮見、様似町栄町＊、十勝池田町西1条＊、浦幌町桜町＊、釧路町別保＊、厚岸町尾幌、厚岸町真栄＊、浜中町湯沸、浜中町茶内＊、標茶町川上＊、鶴居村鶴居東＊、白糠町西1条＊、別海町西春別＊、中標津町丸山＊、羅臼町岬町＊

・青森県 ：八戸市湊町、八戸市内丸＊、八戸市南郷＊、むつ市大畑町中島＊、平内町小湊、野辺地町田狭沢＊、野辺地町野辺地＊、七戸町森ノ上＊、東北町上北南＊、おいらせ町中下田＊、東通村砂子又蒲谷地、東通村砂子又沢内＊、五戸町古舘、五戸町倉石中市＊、青森南部町苫米地＊、階上町道仏＊

・岩手県 ：盛岡市薮川＊、二戸市浄法寺町＊、八幡平市田頭＊、矢巾町南矢幅＊、軽米町軽米＊

・宮城県 ：石巻市桃生町＊、登米市迫町＊、涌谷町新町裏