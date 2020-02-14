＜長崎＞

1区繁村和希 2区栁友祐 3区新郷幸聖 4区濵地雅浩 5区鷲尾優一 6区入濵輝大 7区濵田和浩 8区川内琉生 9区安西健二郎 10区福本雄貴 11区田川昇太 12区鶴雄人 13区石田紘樹

＜佐世保＞

1区坊上慶隆 2区山下将宏 3区山口大貴 4区廣田海心 5区堤拓郎 6区山本羅生 7区尾崎徹 8区林昴輝 9区内海健 10区満園貴一 11区濱由嵩 12区安岡均 13区池田創

＜島原半島＞

1区森崎将尋 2区前田真太郎 3区入江龍 4区中尾友哉 5区矢野裕之 6区宮川康之介 7区高原尚輝 8区土手野圭 9区徳永晃希 10区古瀬僚太 11区溝口仁 12区溝口泰良 13区中村聡馬

＜諫早＞

1区宮野蓮弥 2区東雄大 3区松下勇樹 4区前野弘隆 5区脇山将悟 6区平坂春人 7区原田宗広 8区西村進哉 9区橋本裕太 10区中尾慶太 11区川良昂世 12区大﨑蒼平 13区澤田錬

＜大村･東彼＞

1区寺本大希 2区濱田光 3区浦瀬晃太朗 4区中窪浩希 5区黑川城地 6区谷口瞬之介 7区村川恵太 8区新康生 9区八木真吾 10区堀田昇世 11区花尾恭輔 12区柴田太尊 13区平山寛人

＜平戸＞

1区北原隆慎 2区福田真生 3区濱川海斗 4区内田大喜 5区松尾勝平 6区西大地 7区髙田弘樹 8区小川正興 9区田中翼天 10区今村達也 11区松田諒輔 12区五嶋拓也 13区川村訓大

＜北松･松浦＞

1区内野李彗 2区辻畑史仁 3区山口大雅 4区白石海斗 5区浜崎克己 6区吉浦悠 7区松瀬光希 8区小川栄人 9区吉田明広 10区平川豪流 11区白石大以夢 12区神崎慎吾 13区堤真人

＜五島＞

1区藤山龍誠 2区池本勇輝 3区山田大翔 4区川端省吾 5区木戸俊輔 6区横山夏生 7区若菜瑠聖 8区久保愛斗 9区川端勇樹 10区山田大成 11区山田蓮太 12区庄司悠貴 13区道津新太

＜西彼･西海＞

1区新井祐太 2区浅井海堂 3区小林大晟 4区村島蒼太 5区水本直行 6区前山蓮 7区新井遼太 8区増田暎 9区松下颯人 10区浦馬場裕也 11区横田玖磨 12区木村壱正 13区森本翔太

＜壱岐＞

1区大久保翔貴 2区市山智史 3区安永多壱 4区平畑良季 5区川下和明 6区中辻颯人 7区重田一成 8区林大雄 9区日高陽平 10区山内博揮 11区甲原海人 12区竹原優也 13区樋口貴英

＜対馬＞

1区波田一徹 2区佐藤光 3区小茂田勁志 4区児玉博貴 5区中山公仁 6区網本佳悟 7区入來稔彰 8区畑島良亮 9区扇晃平 10区安田和哉 11区早田太一 12区小田隆展 13区松田和也