2日目出走者一覧

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＜長崎＞
1区繁村和希　2区栁友祐　3区新郷幸聖　4区濵地雅浩　5区鷲尾優一　6区入濵輝大　7区濵田和浩　8区川内琉生　9区安西健二郎　10区福本雄貴　11区田川昇太　12区鶴雄人　13区石田紘樹

＜佐世保＞
1区坊上慶隆　2区山下将宏　3区山口大貴　4区廣田海心　5区堤拓郎　6区山本羅生　7区尾崎徹　8区林昴輝　9区内海健　10区満園貴一　11区濱由嵩　12区安岡均　13区池田創

＜島原半島＞
1区森崎将尋　2区前田真太郎　3区入江龍　4区中尾友哉　5区矢野裕之　6区宮川康之介　7区高原尚輝　8区土手野圭　9区徳永晃希　10区古瀬僚太　11区溝口仁　12区溝口泰良　13区中村聡馬

＜諫早＞
1区宮野蓮弥　2区東雄大　3区松下勇樹　4区前野弘隆　5区脇山将悟　6区平坂春人　7区原田宗広　8区西村進哉　9区橋本裕太　10区中尾慶太　11区川良昂世　12区大﨑蒼平　13区澤田錬

＜大村･東彼＞
1区寺本大希　2区濱田光　3区浦瀬晃太朗　4区中窪浩希　5区黑川城地　6区谷口瞬之介　7区村川恵太　8区新康生　9区八木真吾　10区堀田昇世　11区花尾恭輔　12区柴田太尊　13区平山寛人

＜平戸＞
1区北原隆慎　2区福田真生　3区濱川海斗　4区内田大喜　5区松尾勝平　6区西大地　7区髙田弘樹　8区小川正興　9区田中翼天　10区今村達也　11区松田諒輔　12区五嶋拓也　13区川村訓大

＜北松･松浦＞
1区内野李彗　2区辻畑史仁　3区山口大雅　4区白石海斗　5区浜崎克己　6区吉浦悠　7区松瀬光希　8区小川栄人　9区吉田明広　10区平川豪流　11区白石大以夢　12区神崎慎吾　13区堤真人

＜五島＞
1区藤山龍誠　2区池本勇輝　3区山田大翔　4区川端省吾　5区木戸俊輔　6区横山夏生　7区若菜瑠聖　8区久保愛斗　9区川端勇樹　10区山田大成　11区山田蓮太　12区庄司悠貴　13区道津新太

＜西彼･西海＞
1区新井祐太　2区浅井海堂　3区小林大晟　4区村島蒼太　5区水本直行　6区前山蓮　7区新井遼太　8区増田暎　9区松下颯人　10区浦馬場裕也　11区横田玖磨　12区木村壱正　13区森本翔太

＜壱岐＞
1区大久保翔貴　2区市山智史　3区安永多壱　4区平畑良季　5区川下和明　6区中辻颯人　7区重田一成　8区林大雄　9区日高陽平　10区山内博揮　11区甲原海人　12区竹原優也　13区樋口貴英

＜対馬＞
1区波田一徹　2区佐藤光　3区小茂田勁志　4区児玉博貴　5区中山公仁　6区網本佳悟　7区入來稔彰　8区畑島良亮　9区扇晃平　10区安田和哉　11区早田太一　12区小田隆展　13区松田和也

トピック

県下一周駅伝

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第６９回郡市対抗県下一周駅伝大会の特設サイトです。大会写真や記録など随時更新！

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