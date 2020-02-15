＜長崎＞

1区田川昇太 2区栁友祐 3区入濵輝大 4区新郷幸聖 5区川内琉生 6区長島玲音 7区尾上蓮 8区濵地雅浩 9区志田月偉 10区本村健太 11区菊川正雄 12区小学生女子 13区小学生男子 14区今川彩美 15区松本わかな 16区平岡美紀 17区小畠隆太郎 18区本田純麗

＜佐世保＞

1区福地宏行 2区永田維吹 3区山本羅生 4区林昴輝 5区山口大貴 6区吉井龍太郎 7区田中喜琉 8区山本英史 9区戸田颯人 10区戸田国臣 11区堤拓郎 12区小学生女子 13区小学生男子 14区川尻優里 15区岩本彩乃 16区吉塚有紀子 17区廣瀨航 18区森田真帆

＜島原半島＞

1区近藤亮太 2区竹下魁渡 3区宮川康之介 4区中尾友哉 5区森崎将尋 6区德永翔三 7区馬渡光聖 8区松尾謙 9区溝田聖也 10区三浦博照 11区土手野佑介 12区小学生女子 13区小学生男子 14区城谷桜子 15区吉田咲穂 16区原あかり 17区入江龍 18区永友優雅

＜諫早＞

1区梶原尊人 2区橋本侑昌 3区平坂春人 4区西村進哉 5区松下勇樹 6区金丸逸樹 7区後田築 8区森田稔 9区土井康成 10区荒川聖幸 11区宅島優希 12区小学生女子 13区小学生男子 14区樋口みさき 15区犬塚咲希 16区山下真央 17区原田宗広 18区山下真実

＜大村･東彼＞

1区栗原卓也 2区八木真吾 3区谷口瞬之介 4区濱田光 5区浦瀬晃太朗 6区林田洋翔 7区久田叶翔 8区本村晃一 9区牛島大輔 10区中村裕哉 11区小柗直樹 12区小学生女 13区小学生男子 14区井手彩乃 15区藤丸結 16区富永あかり 17区横山翔 18区弟子丸小春

＜平戸＞

1区大山賞之 2区髙田弘樹 3区濵川海人 4区内田大喜 5区末吉範平 6区北原隆慎 7区浦川知暉 8区俵屋義雄 9区川原政人 10区山本吉貞 11区松尾勝平 12区小学生女子 13区小学生男子 14区前川晴菜 15区大村英美 16区望月千幸 17区松田憲二 18区北原果弥

＜北松･松浦＞

1区北島辰也 2区辻畑史仁 3区吉浦悠 4区山口大雅 5区小川栄人 6区石田光一 7区浜野元気 8区宮村高弘 9区澤田壮史 10区廣永友晴 11区吉田明広 12区小学生女子 13区小学生男子 14区久保川悠 15区萩原志歩 16区吉浦明希 17区松瀬光希 18区鴨川杏那

＜五島＞

1区青﨑僚雅 2区増﨑倫人 3区横山夏生 4区若菜瑠聖 5区山田大翔 6区藤山龍誠 7区川原琉人 8区田村正史 9区田村優 10区八田敏郎 11区松本凜太郎 12区小学生女子 13区小学生男子 14区古本紗彩 15区今井爽和 16区戸村文音 17区川崎雄哉 18区畑本夏萌

＜西彼･西海＞

1区片山拓海 2区新井祐太 3区前山蓮 4区小林大晟 5区増田瑛 6区朝長拓也 7区坂本迅太 8区尾崎聡 9区塩見昊瑛 10区林田克則 11区江口大雅 12区小学生女子 13区小学生男子 14区大原美月 15区田中心咲乃 16区水谷陽菜 17区山田亮太 18区長與桜子

＜壱岐＞

1区雨海智大 2区平尾隆弘 3区中辻颯人 4区安永多壱 5区倉本昂洋 6区川下和明 7区原田航汰 8区中原雅明 9区小山征吾 10区塚本浩一郎 11区平畑良季 12区小学生女子 13区小学生男子 14区末永恋菜 15区野村夏希 16区土肥さくら 17区川谷勇貴 18区中村まこ

＜対馬＞

1区阿比留和弘 2区日髙健仁 3区網本佳悟 4区小茂田勁志 5区畑島良亮 6区宮原卓 7区古谷大翔 8区中島仁志 9区島居優成 10区神宮周作 11区扇晃平 12区小学生女子 13区小学生男子 14区古谷怜奈 15区黒岩芽依 16区永井日和 17区武末健志 18区黒岩咲良

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