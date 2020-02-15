3日目出走者一覧

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＜長崎＞
1区田川昇太　2区栁友祐　3区入濵輝大　4区新郷幸聖　5区川内琉生　6区長島玲音　7区尾上蓮　8区濵地雅浩　9区志田月偉　10区本村健太　11区菊川正雄　12区小学生女子　13区小学生男子　14区今川彩美　15区松本わかな　16区平岡美紀　17区小畠隆太郎　18区本田純麗

＜佐世保＞
1区福地宏行　2区永田維吹　3区山本羅生　4区林昴輝　5区山口大貴　6区吉井龍太郎　7区田中喜琉　8区山本英史　9区戸田颯人　10区戸田国臣　11区堤拓郎　12区小学生女子　13区小学生男子　14区川尻優里　15区岩本彩乃　16区吉塚有紀子　17区廣瀨航　18区森田真帆

＜島原半島＞
1区近藤亮太　2区竹下魁渡　3区宮川康之介　4区中尾友哉　5区森崎将尋　6区德永翔三　7区馬渡光聖　8区松尾謙　9区溝田聖也　10区三浦博照　11区土手野佑介　12区小学生女子　13区小学生男子　14区城谷桜子　15区吉田咲穂　16区原あかり　17区入江龍　18区永友優雅

＜諫早＞
1区梶原尊人　2区橋本侑昌　3区平坂春人　4区西村進哉　5区松下勇樹　6区金丸逸樹　7区後田築　8区森田稔　9区土井康成　10区荒川聖幸　11区宅島優希　12区小学生女子　13区小学生男子　14区樋口みさき　15区犬塚咲希　16区山下真央　17区原田宗広　18区山下真実

＜大村･東彼＞
1区栗原卓也　2区八木真吾　3区谷口瞬之介　4区濱田光　5区浦瀬晃太朗　6区林田洋翔　7区久田叶翔　8区本村晃一　9区牛島大輔　10区中村裕哉　11区小柗直樹　12区小学生女　13区小学生男子　14区井手彩乃　15区藤丸結　16区富永あかり　17区横山翔　18区弟子丸小春

＜平戸＞
1区大山賞之　2区髙田弘樹　3区濵川海人　4区内田大喜　5区末吉範平　6区北原隆慎　7区浦川知暉　8区俵屋義雄　9区川原政人　10区山本吉貞　11区松尾勝平　12区小学生女子　13区小学生男子　14区前川晴菜　15区大村英美　16区望月千幸　17区松田憲二　18区北原果弥

＜北松･松浦＞
1区北島辰也　2区辻畑史仁　3区吉浦悠　4区山口大雅　5区小川栄人　6区石田光一　7区浜野元気　8区宮村高弘　9区澤田壮史　10区廣永友晴　11区吉田明広　12区小学生女子　13区小学生男子　14区久保川悠　15区萩原志歩　16区吉浦明希　17区松瀬光希　18区鴨川杏那

＜五島＞
1区青﨑僚雅　2区増﨑倫人　3区横山夏生　4区若菜瑠聖　5区山田大翔　6区藤山龍誠　7区川原琉人　8区田村正史　9区田村優　10区八田敏郎　11区松本凜太郎　12区小学生女子　13区小学生男子　14区古本紗彩　15区今井爽和　16区戸村文音　17区川崎雄哉　18区畑本夏萌

＜西彼･西海＞
1区片山拓海　2区新井祐太　3区前山蓮　4区小林大晟　5区増田瑛　6区朝長拓也　7区坂本迅太　8区尾崎聡　9区塩見昊瑛　10区林田克則　11区江口大雅　12区小学生女子　13区小学生男子　14区大原美月　15区田中心咲乃　16区水谷陽菜　17区山田亮太　18区長與桜子

＜壱岐＞
1区雨海智大　2区平尾隆弘　3区中辻颯人　4区安永多壱　5区倉本昂洋　6区川下和明　7区原田航汰　8区中原雅明　9区小山征吾　10区塚本浩一郎　11区平畑良季　12区小学生女子　13区小学生男子　14区末永恋菜　15区野村夏希　16区土肥さくら　17区川谷勇貴　18区中村まこ

＜対馬＞
1区阿比留和弘　2区日髙健仁　3区網本佳悟　4区小茂田勁志　5区畑島良亮　6区宮原卓　7区古谷大翔　8区中島仁志　9区島居優成　10区神宮周作　11区扇晃平　12区小学生女子　13区小学生男子　14区古谷怜奈　15区黒岩芽依　16区永井日和　17区武末健志　18区黒岩咲良

　

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