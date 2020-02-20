◆小長井ふるさと巡り健康ウオーキング大会 2月22日午前9時～11時半、諫早市小長井町の長里地区。同町大峰の小長井おがたま会館に集合後、称念寺を経て、国指定天然記念物「オガタマノキ」までの間を往復。対象は小学生以上（小学生は保護者同伴）。100円（中学生以下無料）。市小長井支所地域総務課（0957.34.2111）

◆五感で楽しむ雪浦 サイクリング＆釣り体験モニターツアー 2月22日午後1時半、西海市大瀬戸町雪浦下釜郷の雪浦ゲストハウス森田屋に集合。1泊2日の日程。集合後、サイクリングか、地磯からのクロ釣りのどちらかを選んで体験する。自転車と釣り道具は主催者が用意。解散は23日午前10時。ゲストハウスの宿泊費と夕、朝食込みで5千円。定員10人。NPO法人雪浦あんばんねが県グリーンツーリズム推進協議会の助成で開く。森田屋（0959.31.4071）

◆講演「龍馬が見た、島原城と城下町」 2月23日午後2時、島原市城内1丁目の森岳公民館。島原龍馬会が主催。島原城資料館専門員の松尾卓次さんが、約160年前に島原の地を踏んだ坂本龍馬が闊歩（かっぽ）した城下町と島原城に焦点を当て、ふるさとの成り立ちや発展、歴史などをテーマに講演する。無料。島原龍馬会事務局の内嶋さん（0957.62.2097）

◆行政相談 3月3、10、17日＝島原市役所市民相談センター、4日＝同有明福祉センター。いずれも午後1時～3時。行政相談委員が行政に関する苦情や相談に応じる。秘密厳守。無料。総務省行政相談センターきくみみ長崎（095.849.1100）

◆野菜の作り方講習会～春まき春植え編～ 3月6日午後1時半～3時半、諫早市多良見町の市立たらみ図書館海のホール。春まき、春植え野菜の作り方、肥料の使い方をテーマに、JA長崎せいひ営農アドバイザー、前田博泰さんが話す。120人。無料。申し込みは同館カウンターか電話（0957.43.4611）