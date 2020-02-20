20日午後0時53分ごろ、千葉県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは約30キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.5と推定される。各地の震度は次の通り。
震度4＝長南グラウンド、長南（千葉）▽震度3＝茂原、東金日吉台、市原姉崎、大網、九十九里、一宮、長生、白子（千葉）▽震度2＝東金、勝浦、大多喜（千葉）など▽震度1＝鹿嶋、潮来（茨城）千葉、館山、木更津、鴨川（千葉）大手町（東京）宮前野川（神奈川）など
震源地は同県北東部
©一般社団法人共同通信社
20日午後0時53分ごろ、千葉県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは約30キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.5と推定される。各地の震度は次の通り。
震度4＝長南グラウンド、長南（千葉）▽震度3＝茂原、東金日吉台、市原姉崎、大網、九十九里、一宮、長生、白子（千葉）▽震度2＝東金、勝浦、大多喜（千葉）など▽震度1＝鹿嶋、潮来（茨城）千葉、館山、木更津、鴨川（千葉）大手町（東京）宮前野川（神奈川）など
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