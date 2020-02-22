（愛知）名古屋市中村区太閤１丁目で暴行　２月２２日朝

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愛知県警によると、２２日午前８時５分ごろ、名古屋市中村区太閤１丁目で女性への暴行が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、青色ジャンパー、黒色系キャップ帽、黒色系自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、通行中の女性の髪を引っ張った。

■現場付近の施設
・名古屋駅［ＪＲ・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市交通局］、名鉄名古屋駅［名鉄］、近鉄名古屋駅［近鉄］、ささしまライブ駅［名古屋臨海高速鉄道］、米野駅［近鉄］など

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