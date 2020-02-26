▽難病と仕事の両立を考えるセミナー（２９日、ウェルパルくまもと大会議室） ▽福岡賢正さん講演会（２９日、熊本市国際交流会館） ▽熊本県医療・保健・福祉連携学会（３月７日、県医師会館） ▽脳卒中に関する市民公開講座（３月７日、熊本城ホール） ▽第８回「清浦総理顕彰」あんずの丘マラソン大会（３月２０日・山鹿市） ▽第６５回熊日菊池桜マラソン大会（３月２１日・菊池市） ▽小川はついち（３月１日・宇城市） ▽豊野さくらマラソン（３月２２日・宇城市） ▽さくら健康フェスタｉｎ美里（３月２９日・美里町） ▽赤星公園ひなまつり（２６日～３月３日・八代市） ▽歴史文化遺産を生かした地域づくり講演会（３月１日・八代市） ▽氷川まつり（３月２８～２９日・氷川町） ▽さかもと菜の花フェスタ（３月２９日・八代市） ▽日奈久温泉スプリングフェスタ（３月２９日・八代市） ▽芦北うたせマラソン大会（３月１５日・芦北町） ▽芦北町産業祭（３月２０～２１日・芦北町） ▽うらら祭り（３月２１日・芦北町） ▽サラたまちゃん祭り（３月２８～２９日・水俣市） ▽つなぎ桜祭りウオークラリー大会（３月２９日・津奈木町） ▽湯山温泉桜まつり本まつり・花より団子マラソン（３月２８～２９日・水上村）
【新型コロナ】中止・延期決定の主な行事 熊本県内
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