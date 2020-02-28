熊本県教委と熊本県は２７日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、県立図書館など県立文教・社会教育施設１０カ所を２８日から３月１５日まで休館すると発表した。

県立美術館分館は開館するが、展覧会は主催者の判断で中止もある。

一方、熊本市は「検討中」としている。

休館する施設は次の通り。▽県立図書館（熊本市中央区）▽くまもと文学・歴史館（同）▽県立美術館本館（同）▽県立装飾古墳館（山鹿市）▽歴史公園鞠智城・温故創生館（同）▽天草青年の家（上天草市）▽菊池少年自然の家（菊池市）▽豊野少年自然の家（宇城市）▽あしきた青少年の家（芦北町）▽県博物館ネットワークセンター（宇城市）

■熊本県内催しの中止・延期

▽熊本市軟式野球連盟の審判講習会（２９日、３月１日、熊本市・水前寺野球場）▽川上哲治生誕１００年記念「特別記念展」（２９日～３月１５日、熊本城ホール）▽３・１ビキニデー連帯署名行動（３月１日、パルコ前）▽水前寺まつり２０２０（３月２８～２９日、熊本市）▽スプリングオペラコンサート（３月６日、くまもと森都心プラザ）▽夢スター歌謡祭春組対秋組（３月６日・水俣市文化会館、同８日・牛深総合センター、市民会館シアーズホーム夢ホール、同１９日・菊池市文化会館）▽お花見コンサート（３月８日、県立劇場）▽国際オーガニック映画祭ｉｎくまもと２０２０（３月７、８日、Ｄｅｎｋｉｋａｎ）▽サクラマチ無料法律相談会（３月７日、熊本市）▽南阿蘇鉄道復活祭（３月１４日、高森町）▽日向往還歴史ウォークｉｎ山都町（３月２０～２１日、山都町）

※既に掲載済みの中止・延期イベントについても熊日ホームページで確認できます。