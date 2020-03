4日にFAカップ準々決勝の組み合わせ抽選会が行われ、聖地ウェンブリー・スタジアムに続く4つのカードが決定した。

【FAカップ】エースのアグエロ弾でシティがベスト8進出!トッテナムはPK戦の末まさかの敗退…

クラブ史上初の大会連覇を目指すマンチェスター・シティは、2006年以来のベスト8進出を果たした武藤嘉紀が所属するニューカッスル・ユナイテッドと対戦。リバプールに快勝したプレミアリーグ4位チェルシーは、3位レスター・シティとの好カードが実現した。アーセン・ヴェンゲル時代の2016-17シーズン以来のタイトル獲得を狙うアーセナルは、プレミアで快進撃を続けるシェフィールド・ユナイテッドと激突。トッテナム・ホットスパーとのPK戦を制したノリッジ・シティは、ダービー・カウンティとマンチェスター・ユナイテッドの勝者を本拠地キャロウ・ロードに迎える。

準々決勝組み合わせは以下の通り

シェフィールド・ユナイテッド vs アーセナル

ニューカッスル・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ

ノリッジ・シティ vs ダービー・カウンティとマンチェスター・ユナイテッドの勝者

レスター・シティ vs チェルシー