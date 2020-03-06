広島県警によると、６日午前１時３０分ごろ、福山市沖野上町４丁目で女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪、黒色服装、白色普通乗用車）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の２０代女性に声をかけた。
・「コンタクトレンズ無くして見えないから、車の中をよく見て欲しい」
■現場付近の施設
・城南中学校、福山工業高校、福山医療センター、脳神経センター大田記念病院、★ザグザグ多治米店
©日本不審者情報センター合同会社
広島県警によると、６日午前１時３０分ごろ、福山市沖野上町４丁目で女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪、黒色服装、白色普通乗用車）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の２０代女性に声をかけた。
・「コンタクトレンズ無くして見えないから、車の中をよく見て欲しい」
■現場付近の施設
・城南中学校、福山工業高校、福山医療センター、脳神経センター大田記念病院、★ザグザグ多治米店
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