気象庁によると、13日02:18頃、石川県能登地方を震源とするM5.4の地震があり、石川県輪島市で震度5強の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：3月13日02:18頃

・震源地 ：石川県能登地方(北緯37.3度、東経136.8度)

・震源の深さ：約10km

・地震の規模：M5.4(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度5強】

・石川県 ：輪島市鳳至町、輪島市門前町走出＊

【震度5弱】

・石川県 ：穴水町大町＊

【震度4】

・石川県 ：七尾市本府中町、七尾市袖ヶ江町＊、七尾市中島町中島＊、輪島市河井町＊、志賀町富来領家町、志賀町香能＊、能登町宇出津

・富山県 ：富山市新桜町＊、氷見市加納＊、舟橋村仏生寺＊

【震度3】

・石川県 ：金沢市西念、小松市小馬出町、小松市向本折町＊、輪島市舳倉島、珠洲市正院町＊、珠洲市大谷町＊、加賀市大聖寺南町＊、羽咋市柳田町、羽咋市旭町＊、かほく市浜北＊、津幡町加賀爪

・富山県 ：富山市石坂、富山市八尾町福島、富山市婦中町笹倉＊、高岡市伏木、高岡市広小路＊、砺波市庄川町＊、小矢部市泉町、小矢部市水牧＊、南砺市利賀村上百瀬＊、南砺市下梨＊、南砺市井波＊、射水市久々湊＊、射水市小島＊、射水市本町＊、射水市橋下条＊、射水市二口＊、射水市加茂中部＊、立山町吉峰、立山町芦峅寺＊、富山朝日町道下

・新潟県 ：糸魚川市能生＊、妙高市田町＊、妙高市栄町＊、上越市木田＊、上越市吉川区原之町＊、上越市三和区井ノ口＊、上越市板倉区針＊、刈羽村割町新田＊

・岐阜県 ：高山市上宝町本郷＊、飛騨市河合町元田＊、飛騨市宮川町＊