気象庁によると、１３日午前７時１５分ころ、熊本県玉名市で震度３の地震があった。震源地は有明海で、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は３・７と推定される。この地震による津波の心配はない。
各地の震度は次の通り。
震度３ 玉名市
震度２ 熊本西区、熊本南区、熊本北区、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、玉東町、和水町、大津町、嘉島町
震度１ 八代市、荒尾市、水俣市、上天草市、天草市、合志市、美里町、南関町、菊陽町、御船町、甲佐町、山都町、氷川町、五木村、球磨村
©株式会社熊本日日新聞社
気象庁によると、１３日午前７時１５分ころ、熊本県玉名市で震度３の地震があった。震源地は有明海で、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は３・７と推定される。この地震による津波の心配はない。
各地の震度は次の通り。
震度３ 玉名市
震度２ 熊本西区、熊本南区、熊本北区、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、玉東町、和水町、大津町、嘉島町
震度１ 八代市、荒尾市、水俣市、上天草市、天草市、合志市、美里町、南関町、菊陽町、御船町、甲佐町、山都町、氷川町、五木村、球磨村
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