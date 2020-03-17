（大阪）大阪市中央区大阪城付近で声かけ　３月１７日午後

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大阪府警によると、１７日午後３時４５分ごろ、大阪市中央区大阪城付近で男子幼児への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、カーキ色フード付きジャンパー、ジーパン、自転車）

■実行者の言動や状況
・遊んでいた男児らに声をかけた。
・「握手しよう」

■現場付近の施設
・森ノ宮駅［ＪＲ・大阪メトロ］、谷町四丁目駅［大阪メトロ］、天満橋駅［京阪・大阪メトロ］、大阪ビジネスパーク駅［大阪メトロ］、大阪城北詰駅［ＪＲ］など

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