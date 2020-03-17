大阪府警によると、１７日午後３時４５分ごろ、大阪市中央区大阪城付近で男子幼児への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、カーキ色フード付きジャンパー、ジーパン、自転車）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた男児らに声をかけた。
・「握手しよう」
■現場付近の施設
・森ノ宮駅［ＪＲ・大阪メトロ］、谷町四丁目駅［大阪メトロ］、天満橋駅［京阪・大阪メトロ］、大阪ビジネスパーク駅［大阪メトロ］、大阪城北詰駅［ＪＲ］など
©日本不審者情報センター合同会社
大阪府警によると、１７日午後３時４５分ごろ、大阪市中央区大阪城付近で男子幼児への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、カーキ色フード付きジャンパー、ジーパン、自転車）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた男児らに声をかけた。
・「握手しよう」
■現場付近の施設
・森ノ宮駅［ＪＲ・大阪メトロ］、谷町四丁目駅［大阪メトロ］、天満橋駅［京阪・大阪メトロ］、大阪ビジネスパーク駅［大阪メトロ］、大阪城北詰駅［ＪＲ］など
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら