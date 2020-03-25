気象庁によると、25日11:49頃、北西太平洋を震源とするM7.8の地震があり、北海道・青森県などの広範囲で震度1の揺れを観測しました。
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：3月25日11:49頃
・震源地 ：北西太平洋(北緯49.0度、東経157.7度)
・地震の規模：M7.8(推定)
■震度1以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度1】
・北海道 ：根室市落石東＊、根室市珸瑶瑁＊、猿払村浅茅野＊、十勝大樹町生花＊、標茶町塘路＊、白糠町西1条＊、別海町常盤、別海町本別海＊
・青森県 ：八戸市南郷＊、六戸町犬落瀬＊、東北町上北南＊、おいらせ町中下田＊、五戸町古舘
・岩手県 ：盛岡市薮川＊
・宮城県 ：登米市迫町＊
・東京都 ：東京新宿区上落合＊、清瀬市中里＊
・長野県 ：茅野市葛井公園＊
■若干の海面変動が予想される沿岸
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、北海道日本海沿岸北部、オホーツク海沿岸、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、東京湾内湾、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、伊勢・三河湾、三重県南部、大阪府、淡路島南部、和歌山県、徳島県、愛媛県宇和海沿岸、高知県、大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、鹿児島県西部、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方