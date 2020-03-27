山口市の4月1日付の人事異動は、異動総数547人で、前年度より45人増えた。

組織改編では、AI（人工知能）や5G（第5世代移動通信システム）などの先進技術を活用するまちづくりを推進するため、「スマートシティ推進室」を総合政策部内に新設する。さらに、情報管理課を「情報企画課」に改組。デジタル技術をより活用し、情報発信、申請受け付け、市税納付等の電子化・効率化を図る。また、JR新山口駅北口に2021年度にオープンする産業交流拠点施設へのコンベンション誘致や文化・芸術イベントの企画等に対応するため、新山口駅拠点施設整備推進室を都市整備部から経済産業部に移管する。そして、上下水道局には「業務課」を新設し、“お客様サービス”窓口を一本化する。

3月末で任期満了となる特別職の副市長には、伊藤和貴氏（62）を再任（任期は4年間）。そして、市長・副市長の政策スタッフである参与（産業交流拠点担当）に中谷尚夫総務部長を起用する。また、無料通信アプリ大手LINEから、西野茂生さんを非常勤のデジタル化推進マネージャーに任命。課長級以上の女性職員は、部長級に3人（昨年度1人）、部次長級に2人（同4人）、課長級に15人（同14人）の計20人（同19人）となる。

【参与職】参与・産業交流拠点担当（総務部長）中谷尚夫

【部長級】総務部長（市議会事務局長）宮崎高行▽総務部本庁舎整備推進担当部長（都市整備部まちづくり担当理事兼中心市街地活性化推進室長）田中広興▽交流創造部理事・市文化振興財団へ派遣（環境部参事兼環境衛生課長）三輪忠之▽地域生活部長兼山口総合支所長（徳地総合支所長）塩見富士雄▽環境部長（上下水道局長）山田喜一郎▽健康福祉部長兼福祉事務所長（阿知須総合支所長）中川孝▽こども未来部長（総務部参事・県市町村職員共済組合へ派遣）楳本美由紀▽経済産業部長（地域生活部長兼山口総合支所長）村田尚士▽都市整備部長（教育委員会事務局教育部長）藤本浩充▽都市整備部まちづくり担当理事兼中心市街地活性化推進室長（教育委員会事務局参事兼教育施設管理課長）伊藤順子▽秋穂総合支所長（小郡総合支所副総合支所長兼政策管理室長兼地域振興課長）杉山敏之▽阿知須総合支所長（都市整備部技術担当次長）安田功二▽徳地総合支所長（総務部次長兼政策管理室長）濱田和昌▽阿東総合支所長（総務部参事兼管財課長）福永卓▽会計管理者（都市整備部新山口駅拠点施設整備担当部長）塩見和夫▽上下水道局長（教育委員会事務局教育部次長兼政策管理室長）吉村計広▽消防本部理事（消防本部次長兼政策管理室長）刈屋健史▽市議会事務局長（交流創造部理事・市文化振興財団へ派遣）増田肇▽教育委員会事務局教育部長（選挙管理委員会事務局長）礒部素男▽選挙管理委員会事務局長（市議会事務局参事）兒玉直也▽農業委員会事務局長（健康福祉部指導監査担当理事兼指導監査課長）増岡裕二

【部次長級】総務部次長兼政策管理室長（総合政策部参事兼財政課長）藤井正治▽総務部参事兼総務課長（総務部総務課長）末田一志▽総合政策部参事兼企画経営課長（総合政策部企画経営課長）今井宏二▽環境部参事兼資源循環推進課長（農業委員会事務局参事）吉村浩彦▽都市整備部技術担当次長兼経済産業部新山口駅拠点施設整備担当参事（経済産業部参事兼農林整備課長）原田浩司▽都市整備部参事兼都市計画課長兼中心市街地活性化推進室次長（都市整備部都市計画課長兼中心市街地活性化推進室次長）清水弘美▽都市整備部参事兼開発指導課長（都市整備部開発指導課長）鱸南武司▽小郡総合支所副総合支所長兼政策管理室長兼地域振興課長（都市整備部参事兼道路河川管理課長）安谷達也▽徳地総合支所副総合支所長兼政策管理室長兼地域振興課長（地域生活部仁保地域交流センター所長）岸本博文▽阿東総合支所副総合支所長兼政策管理室長兼地域振興課長（総務部資産税課長）鶴岡泰広▽上下水道局次長兼政策管理室長（上下水道局次長兼政策管理室長兼上下水道総務課長）北川喜久▽上下水道局参事兼水道施設課長（上下水道局水道施設課長）山本浩二▽消防本部次長兼政策管理室長（消防本部参事兼中央消防署長）清徳智彦▽消防本部参事兼予防課長（消防本部予防課長）石村友宏▽消防本部参事兼中央消防署長（消防本部参事兼消防総務課長）河端隆之▽消防本部参事兼阿東消防署長（中央消防署徳地出張所長）宮尾浩昭▽市議会事務局参事（教育委員会事務局参事兼社会教育課長兼青少年センター所長兼学校教育課地域連携推進室次長）佐内泰之▽教育委員会事務局教育部次長兼政策管理室長（地域生活部参事兼市民課長）三輪孝治▽農業委員会事務局参事（阿東総合支所副総合支所長兼政策管理室長兼地域振興課長）徳本弘幸

【課長級】総務部契約監理課長（健康福祉部障がい福祉課長兼障がい者基幹相談支援センター所長）松尾彰▽総務部情報企画課長（総務部職員課主幹）平野和▽総務部管財課長（地域生活部小鯖地域交流センター所長）徳田禎之▽総務部資産税課長（選挙管理委員会事務局副参事）古谷一成▽総務部収納課副参事兼収納課滞納特別対策室長（経済産業部農林政策課林業振興担当副参事）赤間光男▽総務部本庁舎整備推進室副参事（都市整備部建築課建築担当副参事兼総務部本庁舎整備推進室次長）渡邊雅▽総合政策部スマートシティ推進室長（総合政策部企画経営課主幹）宮原尚規▽総合政策部財政課長（こども未来部保育幼稚園課長）高村永悟▽交流創造部観光交流課長（総合政策部企画経営課主幹）藤村伸一▽交流創造部山口ゆめ回廊博覧会推進室長（交流創造部県央博覧会準備室長）安永卓夫▽地域生活部協働推進課長（交流創造部観光交流課長）山本裕史▽地域生活部市民課長（総務部情報管理課長）横沼浩▽地域生活部市民課戸籍担当副参事（地域生活部市民課主幹）上玉利京子▽地域生活部仁保地域交流センター所長（総務部政策管理室長補佐兼総務課主幹）中川修▽地域生活部小鯖地域交流センター所長（総務部収納課副参事兼滞納特別対策室長）藤屋隆一▽地域生活部宮野地域交流センター所長（小郡総合支所農林課長）田中貴一▽地域生活部平川地域交流センター所長（健康福祉部保険年金課福祉医療担当副参事）秋本浩生▽環境部環境政策課長（総合政策部財政課財政担当副参事）石川暁男▽環境部環境衛生課長（地域生活部宮野地域交流センター所長）村田充広▽健康福祉部障がい福祉課長兼障がい者基幹相談支援センター所長（健康福祉部障がい福祉課障がい者支援担当副参事）中村和人▽健康福祉部健康増進課長兼保健センター所長兼休日・夜間急病診療所長（こども未来部子育て保健課長兼やまぐち母子健康サポートセンター所長）受田美智子▽健康福祉部指導監査課長（総務部契約監理課長）橋本敦義▽こども未来部保育幼稚園課長（環境部環境政策課長）杉本一平▽こども未来部子育て保健課長（地域生活部協働推進課長）森原久▽こども未来部子育て保健課副参事兼家庭児童相談室長（こども未来部子育て保健課主幹）藤本緑▽こども未来部子育て保健課母子保健担当副参事兼やまぐち母子健康サポートセンター所長（こども未来部子育て保健課主幹）守田潤子▽経済産業部ふるさと産業振興課長兼新山口駅拠点施設整備推進室副参事（経済産業部ふるさと産業振興課長兼都市整備部新山口駅拠点施設整備推進室副参事）河村元博▽経済産業部農林整備課長（上下水道局下水道整備課主幹）小林由幸▽経済産業部新山口駅拠点施設整備推進室長（都市整備部新山口駅拠点施設整備推進室長）金子隆明▽都市整備部都市整備課長（上下水道局下水道整備課長）山根智成▽都市整備部道路河川管理課長（都市整備部都市整備課長）塩川勝重▽都市整備部道路河川建設課長（小郡総合支所土木課長）川野英明▽都市整備部地籍調査課長（健康福祉部健康増進課長兼保健センター所長兼休日・夜間急病診療所長）福田基巳▽小郡総合支所総合サービス課健康づくり担当副参事兼小郡保健福祉センター所長兼秋穂保健センター所長（健康福祉部介護保険課介護認定第一担当副参事）山下みよ子▽小郡総合支所農林課長（都市整備部地籍調査課長）上田泰裕▽小郡総合支所土木課長（都市整備部道路河川建設課長）八木正之▽秋穂総合支所総合サービス課長・上下水道局業務課秋穂地域担当副参事（秋穂総合支所総合サービス課長・上下水道局料金管理課秋穂地域担当副参事）松本久▽阿知須総合支所総合サービス課長・上下水道局業務課阿知須地域担当副参事（阿知須総合支所総合サービス課長・上下水道局料金管理課阿知須地域担当副参事）冨永正己▽徳地総合支所総合サービス課長・上下水道局業務課徳地地域担当副参事（徳地総合支所総合サービス課長・上下水道局料金管理課徳地地域担当副参事）斉藤由紀江▽徳地総合支所農林課長（地域生活部市民課管理担当副参事）吉松和範▽阿東総合支所総合サービス課長（環境部資源循環推進課長）守田竜雄▽上下水道局上下水道総務課長（上下水道局上下水道総務課経営財務担当副参事）石津美香▽上下水道局業務課長（徳地総合支所農林課長）繁永秀男▽上下水道局水道整備課長兼阿東簡易水道事務所簡易水道担当副参事（上下水道局水道整備課長兼阿東簡易水道事務所副参事）香川美拡▽上下水道局下水道整備課長（上下水道局下水道施設課長）吉村修二▽上下水道局下水道整備課副参事（上下水道局下水道施設課施設担当副参事）坂本衣代▽上下水道局下水道施設課長（上下水道局下水道普及課長）廣野仁志▽上下水道局南部上下水道事務所長（上下水道局水道整備課南部担当副参事兼下水道整備課南部担当副参事兼下水道普及課南部担当副参事）田中秀実▽上下水道局阿東簡易水道事務所簡易水道担当副参事（上下水道局阿東簡易水道事務所副参事）堀田充▽消防本部消防総務課長（消防本部消防総務課副参事）石川直志▽消防本部通信指令課長（中央消防署大内出張所長）岡本実▽消防本部通信指令課副参事（消防本部通信指令課主幹）岡田豊昭▽中央消防署査察担当副参事（消防本部予防課副参事）澤正昭▽中央消防署大内出張所長（消防本部通信指令課長）渡邉修▽中央消防署徳地出張所長（消防本部通信指令課主幹）冨村和之▽南消防署阿知須出張所長（南消防署秋穂出張所長）藤原秀二▽南消防署秋穂出張所長（南消防署主幹）中谷重広▽教育委員会事務局教育施設管理課長（教育委員会事務局教育施設管理課教育施設管理担当副参事）藤原茂▽教育委員会社会教育課長兼青少年センター所長兼学校教育課地域連携推進室次長（小郡総合支所政策管理室長補佐兼地域振興課主幹）江村俊彰▽選挙管理委員会事務局副参事（健康福祉部保険年金課主幹・県後期高齢者医療広域連合へ派遣）中川善則

◇退職者（3月31日付） 【部長級】（総務部長）中谷尚夫▽（環境部長）松本裕之▽（健康福祉部長）楳本和正▽（こども未来部長）兒玉達哉▽（経済産業部長）江藤寛二▽（都市整備部長）坂本公昭▽（秋穂総合支所長）江村智▽（阿東総合支所長）荒瀬秀治▽（会計管理者）小野雅行▽（農業委員会事務局長）末貞収一

【部次長級】（総務部防災危機管理担当参事兼防災統括監）小田二郎▽（総務部工事検査担当参事）伊藤敏弘▽（徳地総合支所副総合支所長）河野智雄▽（消防本部参事兼阿東消防署長）柳博志

【課長級】（地域生活部平川地域交流センター所長）田邉靖▽（小郡総合支所総合サービス課健康づくり担当副参事）高津久子▽（阿東総合支所総合サービス課長）山本晴美▽（上下水道局料金管理課長）三好哲則▽（南消防署阿知須出張所長）村田良平