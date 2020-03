新型コロナウイルスに「みんなで打ち勝とう」と青色にライトアップされた東京スカイツリー=27日夜、東京都墨田区

世界的に感染が広がる新型コロナウイルスにみんなで打ち勝とうと、東京スカイツリー(東京都墨田区)で27日夜、地球をイメージした青色にライトアップが始まった。

点灯期間は27日から4月5日までで、時間帯は午後7時から翌日午前0時。天望デッキにレーザー光で「TOGETHER WE CAN ALL WIN!(みんなで打ち勝とう)」の文字を投影するレーザーマッピングの演出も行う。

3月28日午後8時半~9時半は世界中で同じ時刻に照明を消し、環境保全の意志を示す「EARTH HOUR 2020」に協力して消灯する。