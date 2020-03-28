①長崎県内高校生アスリート　主な進路

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全日本バレーボール高校選手権で8強入りした男子の大村工。エース松下は住友精密工業へ＝東京・調布市武蔵野の森総合スポーツプラザ

　旅立ち、別れ、出会いの春。全国や世界の舞台で活躍した高校生アスリートの進路もほぼ決まり、それぞれの目標を胸に、新たな一歩を踏み出す。高校在学中、ジュニア、ユースの日本代表などに選出された選手をはじめ、全国選抜大会、インターハイ、国体などで8強以上の成績を残したチーム、選手を中心に進路を紹介する。（学校・本人の意向などにより不掲載あり）

■陸上
　▽壱岐商
松下　翔紀　九共大経済学部

　▽諫早
弟子丸小春　積水化学
大原　美月　関大法学部

　▽諫早農
池田　　塁　国士舘大体育学部

　▽瓊浦
林田　洋翔　三菱重工長崎
横田　玖磨　トヨタ自動車九州

　▽純心女
森山奈菜絵　日体大体育学部
佐伯　舞子　筑波大体育専門学群

　▽島原
池田　成諒　筑波大体育専門学群

　▽創成館
竹下　魁渡　自営業（農業）

　▽鎮西学院
花尾　恭輔　駒大経済学部

■バレーボール
　▽大村工
松下　研蔵　住友精密工業
小森　　亘　愛知学院大心身科学部
大塚大士朗　東亜大人間科学部
浦　　景祐　チョープロ
中村　圭佑　住友精密工業
徳永　晃世　アイシン精機
松永　駿汰　NEXCO西日本

　▽長崎総合科学大付
荒木　聖那　西日本工大工学部

　▽九州文化学園
山田　華子　青学大総合文化政策学部
川副　華笑　福岡大法学部
永江日菜子　神戸親和女大発達教育学部
宮﨑　　聖　九共大スポーツ学部
船戸　晴香　日体大体育学部
稲葉　早生　トヨタ車体
田中　桃香　福岡春日シーキャッツ
野村　美友　ぎふ農業協同組合

■ソフトボール
　▽大村工
迎　　錬磨　平林金属
天田　竣介　ジェイテクト
山田　　聖　トヨタ自動車
小笹　慶斗　旭化成
赤坂　優真　平林金属
北川　慶悟　西海市役所
仁禮　海斗　トヨタ自動車九州
麻生　淳平　西日本工大工学部
谷川　清継　九電工
大野　　訓　メルコアドバンストデバイス
水口凜太郎　武藤建設

　▽佐世保西
清原　一真　日体大体育学部
宮﨑　豊真　中京学院大経営学部
調　　大輔　山口東京理科大工学部

　▽島原工
伊藤　　響　三菱重工長崎

　▽九州文化学園
前田　あみ　医療法人和光会
池田有佳里　　　　〃　
川原ほのか　　　　〃　
西田　華綸　医療法人ひらまつ病院
山口　聖叶　長崎医療こども専門学校

　▽長崎商
山下　璃子　長崎銀行
水本　すず　中京大スポーツ科学部
浦越　愛香　医療法人和光会
岩﨑萌々香　岩崎食品
平石　　華　長崎イエローハット

■柔道
　▽長崎南山
横山　景一　早大文化構想学部
田中　　祥　国学院大経済学部
西垣　拓磨　　　　　〃　

　▽長崎日大
老野　祐平　帝京平成大健康医療スポーツ学部
池﨑　晴登　順大スポーツ健康科学部

　▽長崎明誠
古里幸永羽　山梨学院大法学部
坂口　可恋　環太平洋大体育学部
山本　楓花　明治国際医療大保健医療学部

■サッカー
　▽長崎総合科学大付
千葉　　翼　アイン食品

■アーチェリー　
　▽諫早東
朝永絵梨花　長崎国際大人間社会学部

　▽大村工
青島　鉄也　日体大体育学部
村田　寛明　長崎国際大人間社会学部
森﨑　志斗　ロッテ

■水球
　▽長崎工
佐々野　廉　日体大体育学部

■重量挙げ
　▽諫早農
溝口　初音　日体大体育学部

■ボート
　▽大村
樋口　莉胡　明大文学部
山﨑　明音　仙台大体育学部
松尾　美里　富山国際大現代社会学部

　▽大村城南
古賀南奈子　仙台大体育学部

■バドミントン
　▽諫早商
小方　里羽　龍谷大経営学部
小川　星実　日体大体育学部
古舘　怜菜　立命館大経営学部
高比良未咲　こころ医療福祉専門学校
中村　琳音　金沢学院大人間健康学部

　▽瓊浦
町　　祥英　龍谷大政策学部
中島　　巧　法大経済学部
杉本　一樹　日体大体育学部
立石　夢希　神奈川大経済学部
山下　晃誠　松山大法学部
西田祥太郎　KYUGI
髙月　颯人　日野自動車

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