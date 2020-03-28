全日本バレーボール高校選手権で8強入りした男子の大村工。エース松下は住友精密工業へ＝東京・調布市武蔵野の森総合スポーツプラザ

旅立ち、別れ、出会いの春。全国や世界の舞台で活躍した高校生アスリートの進路もほぼ決まり、それぞれの目標を胸に、新たな一歩を踏み出す。高校在学中、ジュニア、ユースの日本代表などに選出された選手をはじめ、全国選抜大会、インターハイ、国体などで8強以上の成績を残したチーム、選手を中心に進路を紹介する。（学校・本人の意向などにより不掲載あり）

■陸上

▽壱岐商

松下 翔紀 九共大経済学部

▽諫早

弟子丸小春 積水化学

大原 美月 関大法学部

▽諫早農

池田 塁 国士舘大体育学部

▽瓊浦

林田 洋翔 三菱重工長崎

横田 玖磨 トヨタ自動車九州

▽純心女

森山奈菜絵 日体大体育学部

佐伯 舞子 筑波大体育専門学群

▽島原

池田 成諒 筑波大体育専門学群

▽創成館

竹下 魁渡 自営業（農業）

▽鎮西学院

花尾 恭輔 駒大経済学部

■バレーボール

▽大村工

松下 研蔵 住友精密工業

小森 亘 愛知学院大心身科学部

大塚大士朗 東亜大人間科学部

浦 景祐 チョープロ

中村 圭佑 住友精密工業

徳永 晃世 アイシン精機

松永 駿汰 NEXCO西日本

▽長崎総合科学大付

荒木 聖那 西日本工大工学部

▽九州文化学園

山田 華子 青学大総合文化政策学部

川副 華笑 福岡大法学部

永江日菜子 神戸親和女大発達教育学部

宮﨑 聖 九共大スポーツ学部

船戸 晴香 日体大体育学部

稲葉 早生 トヨタ車体

田中 桃香 福岡春日シーキャッツ

野村 美友 ぎふ農業協同組合

■ソフトボール

▽大村工

迎 錬磨 平林金属

天田 竣介 ジェイテクト

山田 聖 トヨタ自動車

小笹 慶斗 旭化成

赤坂 優真 平林金属

北川 慶悟 西海市役所

仁禮 海斗 トヨタ自動車九州

麻生 淳平 西日本工大工学部

谷川 清継 九電工

大野 訓 メルコアドバンストデバイス

水口凜太郎 武藤建設

▽佐世保西

清原 一真 日体大体育学部

宮﨑 豊真 中京学院大経営学部

調 大輔 山口東京理科大工学部

▽島原工

伊藤 響 三菱重工長崎

▽九州文化学園

前田 あみ 医療法人和光会

池田有佳里 〃

川原ほのか 〃

西田 華綸 医療法人ひらまつ病院

山口 聖叶 長崎医療こども専門学校

▽長崎商

山下 璃子 長崎銀行

水本 すず 中京大スポーツ科学部

浦越 愛香 医療法人和光会

岩﨑萌々香 岩崎食品

平石 華 長崎イエローハット

■柔道

▽長崎南山

横山 景一 早大文化構想学部

田中 祥 国学院大経済学部

西垣 拓磨 〃

▽長崎日大

老野 祐平 帝京平成大健康医療スポーツ学部

池﨑 晴登 順大スポーツ健康科学部

▽長崎明誠

古里幸永羽 山梨学院大法学部

坂口 可恋 環太平洋大体育学部

山本 楓花 明治国際医療大保健医療学部

■サッカー

▽長崎総合科学大付

千葉 翼 アイン食品

■アーチェリー

▽諫早東

朝永絵梨花 長崎国際大人間社会学部

▽大村工

青島 鉄也 日体大体育学部

村田 寛明 長崎国際大人間社会学部

森﨑 志斗 ロッテ

■水球

▽長崎工

佐々野 廉 日体大体育学部

■重量挙げ

▽諫早農

溝口 初音 日体大体育学部

■ボート

▽大村

樋口 莉胡 明大文学部

山﨑 明音 仙台大体育学部

松尾 美里 富山国際大現代社会学部

▽大村城南

古賀南奈子 仙台大体育学部

■バドミントン

▽諫早商

小方 里羽 龍谷大経営学部

小川 星実 日体大体育学部

古舘 怜菜 立命館大経営学部

高比良未咲 こころ医療福祉専門学校

中村 琳音 金沢学院大人間健康学部

▽瓊浦

町 祥英 龍谷大政策学部

中島 巧 法大経済学部

杉本 一樹 日体大体育学部

立石 夢希 神奈川大経済学部

山下 晃誠 松山大法学部

西田祥太郎 KYUGI

髙月 颯人 日野自動車