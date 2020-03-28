旅立ち、別れ、出会いの春。全国や世界の舞台で活躍した高校生アスリートの進路もほぼ決まり、それぞれの目標を胸に、新たな一歩を踏み出す。高校在学中、ジュニア、ユースの日本代表などに選出された選手をはじめ、全国選抜大会、インターハイ、国体などで8強以上の成績を残したチーム、選手を中心に進路を紹介する。（学校・本人の意向などにより不掲載あり）
■陸上
▽壱岐商
松下 翔紀 九共大経済学部
▽諫早
弟子丸小春 積水化学
大原 美月 関大法学部
▽諫早農
池田 塁 国士舘大体育学部
▽瓊浦
林田 洋翔 三菱重工長崎
横田 玖磨 トヨタ自動車九州
▽純心女
森山奈菜絵 日体大体育学部
佐伯 舞子 筑波大体育専門学群
▽島原
池田 成諒 筑波大体育専門学群
▽創成館
竹下 魁渡 自営業（農業）
▽鎮西学院
花尾 恭輔 駒大経済学部
■バレーボール
▽大村工
松下 研蔵 住友精密工業
小森 亘 愛知学院大心身科学部
大塚大士朗 東亜大人間科学部
浦 景祐 チョープロ
中村 圭佑 住友精密工業
徳永 晃世 アイシン精機
松永 駿汰 NEXCO西日本
▽長崎総合科学大付
荒木 聖那 西日本工大工学部
▽九州文化学園
山田 華子 青学大総合文化政策学部
川副 華笑 福岡大法学部
永江日菜子 神戸親和女大発達教育学部
宮﨑 聖 九共大スポーツ学部
船戸 晴香 日体大体育学部
稲葉 早生 トヨタ車体
田中 桃香 福岡春日シーキャッツ
野村 美友 ぎふ農業協同組合
■ソフトボール
▽大村工
迎 錬磨 平林金属
天田 竣介 ジェイテクト
山田 聖 トヨタ自動車
小笹 慶斗 旭化成
赤坂 優真 平林金属
北川 慶悟 西海市役所
仁禮 海斗 トヨタ自動車九州
麻生 淳平 西日本工大工学部
谷川 清継 九電工
大野 訓 メルコアドバンストデバイス
水口凜太郎 武藤建設
▽佐世保西
清原 一真 日体大体育学部
宮﨑 豊真 中京学院大経営学部
調 大輔 山口東京理科大工学部
▽島原工
伊藤 響 三菱重工長崎
▽九州文化学園
前田 あみ 医療法人和光会
池田有佳里 〃
川原ほのか 〃
西田 華綸 医療法人ひらまつ病院
山口 聖叶 長崎医療こども専門学校
▽長崎商
山下 璃子 長崎銀行
水本 すず 中京大スポーツ科学部
浦越 愛香 医療法人和光会
岩﨑萌々香 岩崎食品
平石 華 長崎イエローハット
■柔道
▽長崎南山
横山 景一 早大文化構想学部
田中 祥 国学院大経済学部
西垣 拓磨 〃
▽長崎日大
老野 祐平 帝京平成大健康医療スポーツ学部
池﨑 晴登 順大スポーツ健康科学部
▽長崎明誠
古里幸永羽 山梨学院大法学部
坂口 可恋 環太平洋大体育学部
山本 楓花 明治国際医療大保健医療学部
■サッカー
▽長崎総合科学大付
千葉 翼 アイン食品
■アーチェリー
▽諫早東
朝永絵梨花 長崎国際大人間社会学部
▽大村工
青島 鉄也 日体大体育学部
村田 寛明 長崎国際大人間社会学部
森﨑 志斗 ロッテ
■水球
▽長崎工
佐々野 廉 日体大体育学部
■重量挙げ
▽諫早農
溝口 初音 日体大体育学部
■ボート
▽大村
樋口 莉胡 明大文学部
山﨑 明音 仙台大体育学部
松尾 美里 富山国際大現代社会学部
▽大村城南
古賀南奈子 仙台大体育学部
■バドミントン
▽諫早商
小方 里羽 龍谷大経営学部
小川 星実 日体大体育学部
古舘 怜菜 立命館大経営学部
高比良未咲 こころ医療福祉専門学校
中村 琳音 金沢学院大人間健康学部
▽瓊浦
町 祥英 龍谷大政策学部
中島 巧 法大経済学部
杉本 一樹 日体大体育学部
立石 夢希 神奈川大経済学部
山下 晃誠 松山大法学部
西田祥太郎 KYUGI
髙月 颯人 日野自動車