旅立ち、別れ、出会いの春。全国や世界の舞台で活躍した高校生アスリートの進路もほぼ決まり、それぞれの目標を胸に、新たな一歩を踏み出す。高校在学中、ジュニア、ユースの日本代表などに選出された選手をはじめ、全国選抜大会、インターハイ、国体などで8強以上の成績を残したチーム、選手を中心に進路を紹介する。（学校・本人の意向などにより不掲載あり）
■ハンドボール
▽瓊浦
棚町 夏貴 福岡大スポーツ科学部
井手虎太郎 中京大スポーツ科学部
加藤 拓 大同大情報学部
松村 篤 〃
一瀬 太希 長崎綜合警備
黒磯 瑶王 中和医療専門学校
■卓球
▽瓊浦
浅野 俊 PIA
■ホッケー
▽川棚
滝川陽夏里 山口県立大看護栄養学部
前田 彩乃 東海学院大健康福祉学部
黒田 栞 山梨学院大法学部
宮﨑 梨央 〃
川崎 愛莉 西九州大子ども学部
中島理香子 長崎県警
■剣道
▽大村
沖洲 文香 別府大国際経営学部
▽島原
森 万穂 西九州大子ども学部
山口菜々実 国際武道大体育学部
渡部 真衣 国学院大人間開発学部
齋藤 瑞貴 明大法学部
隈部 蒼太 明大総合数理学部
荒木 啓 福岡大スポーツ科学部
大谷 海斗 別府大国際経営学部
掛川 開生 中大法学部
金丸 大地 別府大国際経営学部
安田 恵竜 国学院大人間開発学部
▽西陵
松下 明奈 大教大教育学部
■フェンシング
▽諫早商
山本 萌 活水女大看護学部
山本美彩希 福砂屋
■ラグビー
▽長崎北陽台
岡﨑 颯馬 早大スポーツ科学部
亀井 茜風 明大政治経済学部
山口 泰輝 帝京大医療技術学部
本山 嵐士 東海大体育学部
中原 拓海 日体大体育学部
北平 陽成 同大法学部
遠藤 慶 関学大商学部
末次真南斗 成蹊大理工学部
黒田 輝 長崎外大外国語学部
■なぎなた
▽松浦
舩原 希実 国際武道大体育学部
■相撲
▽諫早農
中濱 恭佑 長崎県警
■空手
▽佐世保北
茶屋 伊織 長崎国際大人間社会学部
■レスリング
▽島原
吉武まひろ 日体大体育学部
喜多 涼真 関大人間健康学部
内野 浩聖 関学大教育学部
喜多 康介 育英大教育学部
■弓道
▽島原
菅藤 舜平 熊本大医学部
中島 康雄 九大工学部
山﨑 康成 長崎総合科学大工学部
平 遼太郎 崇城大工学部
早田 廉 公務員ゼミナール諫早校
■野球
▽海星
柴田 蓮人 神戸学院大人文学部
太田 勇新 中京大スポーツ科学部
大串 祐貴 福工大社会環境学部
髙谷 艦太 西南大法学部
坂本芽玖理 立正大経済学部
松尾 倫 福岡大スポーツ科学部
村上 流星 徳山大経済学部
松尾悠一郎 関学大人間福祉学部
宮原 真弥 大院大経済学部
繪柳 洋登 長崎公務員専門学校
江越 永輝 九産大人間科学部
植木 大智 愛知県警
溝口 寛太 大産大経済学部
西川 大和 西南大法学部
金色麟太郎 立命館アジア太平洋大アジア太平洋学部
福田 拓海 熊本学園大商学部
▽創成館
深見 直人 愛工大経営学部
■登山
▽長崎北陽台
廣瀬 巧実 九大工学部
菊地 鴻太 長崎大工学部
鶴長 大輝 京大理学部
津田 柊真 早大スポーツ科学部
増田 彩乃 関学大人間福祉学部
川前 椎奈 国公立大出願中
筒井 櫻子 北九大国際環境学部