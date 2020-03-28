ラグビー高校日本代表の亀井（長崎北陽台）は明大へ＝大阪府東大阪市、花園ラグビー場

旅立ち、別れ、出会いの春。全国や世界の舞台で活躍した高校生アスリートの進路もほぼ決まり、それぞれの目標を胸に、新たな一歩を踏み出す。高校在学中、ジュニア、ユースの日本代表などに選出された選手をはじめ、全国選抜大会、インターハイ、国体などで8強以上の成績を残したチーム、選手を中心に進路を紹介する。（学校・本人の意向などにより不掲載あり）

■ハンドボール

▽瓊浦

棚町 夏貴 福岡大スポーツ科学部

井手虎太郎 中京大スポーツ科学部

加藤 拓 大同大情報学部

松村 篤 〃

一瀬 太希 長崎綜合警備

黒磯 瑶王 中和医療専門学校

■卓球

▽瓊浦

浅野 俊 PIA

■ホッケー

▽川棚

滝川陽夏里 山口県立大看護栄養学部

前田 彩乃 東海学院大健康福祉学部

黒田 栞 山梨学院大法学部

宮﨑 梨央 〃

川崎 愛莉 西九州大子ども学部

中島理香子 長崎県警

■剣道

▽大村

沖洲 文香 別府大国際経営学部

▽島原

森 万穂 西九州大子ども学部

山口菜々実 国際武道大体育学部

渡部 真衣 国学院大人間開発学部

齋藤 瑞貴 明大法学部

隈部 蒼太 明大総合数理学部

荒木 啓 福岡大スポーツ科学部

大谷 海斗 別府大国際経営学部

掛川 開生 中大法学部

金丸 大地 別府大国際経営学部

安田 恵竜 国学院大人間開発学部

▽西陵

松下 明奈 大教大教育学部

■フェンシング

▽諫早商

山本 萌 活水女大看護学部

山本美彩希 福砂屋

■ラグビー

▽長崎北陽台

岡﨑 颯馬 早大スポーツ科学部

亀井 茜風 明大政治経済学部

山口 泰輝 帝京大医療技術学部

本山 嵐士 東海大体育学部

中原 拓海 日体大体育学部

北平 陽成 同大法学部

遠藤 慶 関学大商学部

末次真南斗 成蹊大理工学部

黒田 輝 長崎外大外国語学部

■なぎなた

▽松浦

舩原 希実 国際武道大体育学部

■相撲

▽諫早農

中濱 恭佑 長崎県警

■空手

▽佐世保北

茶屋 伊織 長崎国際大人間社会学部

■レスリング

▽島原

吉武まひろ 日体大体育学部

喜多 涼真 関大人間健康学部

内野 浩聖 関学大教育学部

喜多 康介 育英大教育学部

■弓道

▽島原

菅藤 舜平 熊本大医学部

中島 康雄 九大工学部

山﨑 康成 長崎総合科学大工学部

平 遼太郎 崇城大工学部

早田 廉 公務員ゼミナール諫早校

■野球

▽海星

柴田 蓮人 神戸学院大人文学部

太田 勇新 中京大スポーツ科学部

大串 祐貴 福工大社会環境学部

髙谷 艦太 西南大法学部

坂本芽玖理 立正大経済学部

松尾 倫 福岡大スポーツ科学部

村上 流星 徳山大経済学部

松尾悠一郎 関学大人間福祉学部

宮原 真弥 大院大経済学部

繪柳 洋登 長崎公務員専門学校

江越 永輝 九産大人間科学部

植木 大智 愛知県警

溝口 寛太 大産大経済学部

西川 大和 西南大法学部

金色麟太郎 立命館アジア太平洋大アジア太平洋学部

福田 拓海 熊本学園大商学部

▽創成館

深見 直人 愛工大経営学部

■登山

▽長崎北陽台

廣瀬 巧実 九大工学部

菊地 鴻太 長崎大工学部

鶴長 大輝 京大理学部

津田 柊真 早大スポーツ科学部

増田 彩乃 関学大人間福祉学部

川前 椎奈 国公立大出願中

筒井 櫻子 北九大国際環境学部