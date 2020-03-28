②長崎県内高校生アスリート　主な進路

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ラグビー高校日本代表の亀井（長崎北陽台）は明大へ＝大阪府東大阪市、花園ラグビー場

　旅立ち、別れ、出会いの春。全国や世界の舞台で活躍した高校生アスリートの進路もほぼ決まり、それぞれの目標を胸に、新たな一歩を踏み出す。高校在学中、ジュニア、ユースの日本代表などに選出された選手をはじめ、全国選抜大会、インターハイ、国体などで8強以上の成績を残したチーム、選手を中心に進路を紹介する。（学校・本人の意向などにより不掲載あり）

■ハンドボール
　▽瓊浦
棚町　夏貴　福岡大スポーツ科学部
井手虎太郎　中京大スポーツ科学部
加藤　　拓　大同大情報学部
松村　　篤　　　　〃　
一瀬　太希　長崎綜合警備
黒磯　瑶王　中和医療専門学校

■卓球
　▽瓊浦
浅野　　俊　PIA

■ホッケー　
　▽川棚
滝川陽夏里　山口県立大看護栄養学部
前田　彩乃　東海学院大健康福祉学部
黒田　　栞　山梨学院大法学部
宮﨑　梨央　　　　　〃　
川崎　愛莉　西九州大子ども学部
中島理香子　長崎県警

■剣道
　▽大村
沖洲　文香　別府大国際経営学部

　▽島原
森　　万穂　西九州大子ども学部
山口菜々実　国際武道大体育学部
渡部　真衣　国学院大人間開発学部
齋藤　瑞貴　明大法学部
隈部　蒼太　明大総合数理学部
荒木　　啓　福岡大スポーツ科学部
大谷　海斗　別府大国際経営学部
掛川　開生　中大法学部
金丸　大地　別府大国際経営学部
安田　恵竜　国学院大人間開発学部

　▽西陵
松下　明奈　大教大教育学部

■フェンシング　
　▽諫早商
山本　　萌　活水女大看護学部
山本美彩希　福砂屋

■ラグビー　
　▽長崎北陽台
岡﨑　颯馬　早大スポーツ科学部
亀井　茜風　明大政治経済学部
山口　泰輝　帝京大医療技術学部
本山　嵐士　東海大体育学部
中原　拓海　日体大体育学部
北平　陽成　同大法学部
遠藤　　慶　関学大商学部
末次真南斗　成蹊大理工学部
黒田　　輝　長崎外大外国語学部

■なぎなた　
　▽松浦
舩原　希実　国際武道大体育学部

■相撲
　▽諫早農
中濱　恭佑　長崎県警

■空手　
　▽佐世保北
茶屋　伊織　長崎国際大人間社会学部

■レスリング　
　▽島原
吉武まひろ　日体大体育学部
喜多　涼真　関大人間健康学部
内野　浩聖　関学大教育学部
喜多　康介　育英大教育学部

■弓道
　▽島原
菅藤　舜平　熊本大医学部
中島　康雄　九大工学部
山﨑　康成　長崎総合科学大工学部
平　遼太郎　崇城大工学部
早田　　廉　公務員ゼミナール諫早校

■野球
　▽海星
柴田　蓮人　神戸学院大人文学部
太田　勇新　中京大スポーツ科学部
大串　祐貴　福工大社会環境学部
髙谷　艦太　西南大法学部
坂本芽玖理　立正大経済学部
松尾　　倫　福岡大スポーツ科学部
村上　流星　徳山大経済学部
松尾悠一郎　関学大人間福祉学部
宮原　真弥　大院大経済学部
繪柳　洋登　長崎公務員専門学校
江越　永輝　九産大人間科学部
植木　大智　愛知県警
溝口　寛太　大産大経済学部
西川　大和　西南大法学部
金色麟太郎　立命館アジア太平洋大アジア太平洋学部
福田　拓海　熊本学園大商学部

　▽創成館
深見　直人　愛工大経営学部

■登山
　▽長崎北陽台
廣瀬　巧実　九大工学部
菊地　鴻太　長崎大工学部
鶴長　大輝　京大理学部
津田　柊真　早大スポーツ科学部
増田　彩乃　関学大人間福祉学部
川前　椎奈　国公立大出願中
筒井　櫻子　北九大国際環境学部

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