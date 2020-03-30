【カイロ共同】アラブ首長国連邦（UAE）のドバイ国際博覧会（万博）運営委員会は30日、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、今年10月の開幕の1年延期を検討することで合意した。首長国通信が伝えた。
ドバイ万博には日本を含む約190カ国・地域が出展し、2021年4月の閉幕までに約2500万人の入場が見込まれていた。フランス・パリの博覧会国際事務局（BIE）が最終決定する。
25年に大阪・関西万博を控える日本政府も文化や価値観を伝える日本館を出展予定だった。
新型コロナで運営委
©一般社団法人共同通信社
【カイロ共同】アラブ首長国連邦（UAE）のドバイ国際博覧会（万博）運営委員会は30日、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、今年10月の開幕の1年延期を検討することで合意した。首長国通信が伝えた。
ドバイ万博には日本を含む約190カ国・地域が出展し、2021年4月の閉幕までに約2500万人の入場が見込まれていた。フランス・パリの博覧会国際事務局（BIE）が最終決定する。
25年に大阪・関西万博を控える日本政府も文化や価値観を伝える日本館を出展予定だった。
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