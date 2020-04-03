大阪府警によると、３日午前８時５０分ごろ、大阪市天王寺区清水谷町付近で若い男性による学校侵入が発生しました。（実行者の特徴：１６～２０歳、金髪、黒色服装、茶色キャップ帽、黒色スニーカー、白色リュックサック）
■実行者の言動や状況
・学校に侵入し、学生らに声をかけた。
・「玉造駅はどこ？」
■現場付近の施設
・谷町六丁目駅［大阪メトロ］、上町中学校、明星中学校・高校、清水谷高校、大阪女学院大学など
©日本不審者情報センター合同会社
大阪府警によると、３日午前８時５０分ごろ、大阪市天王寺区清水谷町付近で若い男性による学校侵入が発生しました。（実行者の特徴：１６～２０歳、金髪、黒色服装、茶色キャップ帽、黒色スニーカー、白色リュックサック）
■実行者の言動や状況
・学校に侵入し、学生らに声をかけた。
・「玉造駅はどこ？」
■現場付近の施設
・谷町六丁目駅［大阪メトロ］、上町中学校、明星中学校・高校、清水谷高校、大阪女学院大学など
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