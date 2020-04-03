4月3日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、警報解除レベルは2県、警報継続レベルは0県、警報発表レベルは0県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は0.27（先週比マイナス0.3ポイント）でした。

2019年第52週(12月23日～12月29日)ごろをピークに下降傾向が続いています。

今週、全国で最も定点当たり報告数が高いのは富山県（1.31：警報解除レベル）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2020年第13週 3月23日～3月29日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2020-csv/13influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2020-csv/12influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

警報継続Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

警報解除Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週0県(先週0県)

警報継続Lv：今週0県(先週0県)

警報解除Lv：今週2県(先週8県)

流行Lv未満：今週45県(先週39県)

定点あたり報告数：増加(△)3県／減少(▼)44県／変動なし0県

【流行の推移】

2020年第13週(3月23日～3月29日__) 0.27 ▼

2020年第12週(3月16日～3月22日__) 0.54 ▼

2020年第11週(3月9日～3月15日_) 1.29 ▼

2020年第10週(3月2日～3月8日__) 3.13 ▼

2020年第9週(2月24日～3月1日__) 4.77 ▼

2020年第8週(2月17日～2月23日_) 6.12 ▼

2020年第7週(2月10日～2月16日_) 7.49 ▼

2020年第6週(2月3日～2月9日___ 9.04 ▼

2020年第5週(1月27日～2月2日__) 14.11 ▼

2020年第4週(1月20日～1月26日_) 18.00 △

2020年第3週(1月13日～1月19日_) 16.73 ▼

2020年第2週(1月6日～1月12日__) 18.33 △

2020年第1週(12月30日～1月5日_) 13.93 ▼

2019年第52週(12月23日～12月29日) 23.24 △

2019年第51週(12月16日～12月22日) 21.22 △

2019年第50週(12月9日_～12月15日) 15.62 △

2019年第49週(12月2日～12月8日) 9.52 △

2019年第48週(11月25日～12月1日_) 5.52 △

2019年第47週(11月18日～11月24日） 3.11 △

2019年第46週(11月11日～11月17日） 1.84 △

2019年第45週(11月4日_～11月10日) 1.03

【各県の流行状況】

全国 ：流行Lv未満〈…〉先0.54-今0.27(▼-0.3)

北海道 ：流行Lv未満〈…〉先0.46-今0.24(▼-0.2)

青森県 ：警報解除Lv〈…〉先2.18-今1.25(▼-0.9)

岩手県 ：流行Lv未満《↓》先1.65-今0.88(▼-0.8)

宮城県 ：流行Lv未満〈…〉先0.57-今0.34(▼-0.2)

秋田県 ：流行Lv未満〈…〉先0.91-今0.56(▼-0.4)

山形県 ：流行Lv未満〈…〉先0.59-今0.15(▼-0.4)

福島県 ：流行Lv未満〈…〉先0.27-今0.14(▼-0.1)

茨城県 ：流行Lv未満〈…〉先0.10-今0.03(▼-0.07)

栃木県 ：流行Lv未満〈…〉先0.22-今0.07(▼-0.2)

群馬県 ：流行Lv未満〈…〉先0.46-今0.34(▼-0.1)

埼玉県 ：流行Lv未満〈…〉先0.42-今0.25(▼-0.2)

千葉県 ：流行Lv未満〈…〉先0.19-今0.08(▼-0.1)

東京都 ：流行Lv未満〈…〉先0.35-今0.17(▼-0.2)

神奈川県：流行Lv未満〈…〉先0.23-今0.09(▼-0.1)

新潟県 ：流行Lv未満〈…〉先0.16-今0.18(△0.02)

富山県 ：警報解除Lv〈…〉先1.04-今1.31(△0.3)

石川県 ：流行Lv未満《↓》先1.60-今0.48(▼-1.1)

福井県 ：流行Lv未満〈…〉先0.81-今0.38(▼-0.4)

山梨県 ：流行Lv未満〈…〉先0.71-今0.12(▼-0.6)

長野県 ：流行Lv未満〈…〉先0.64-今0.16(▼-0.5)

岐阜県 ：流行Lv未満〈…〉先0.67-今0.33(▼-0.3)

静岡県 ：流行Lv未満〈…〉先0.16-今0.04(▼-0.1)

愛知県 ：流行Lv未満〈…〉先0.58-今0.33(▼-0.3)

三重県 ：流行Lv未満〈…〉先0.69-今0.33(▼-0.4)

滋賀県 ：流行Lv未満〈…〉先0.69-今0.15(▼-0.5)

京都府 ：流行Lv未満《↓》先1.15-今0.59(▼-0.6)

大阪府 ：流行Lv未満《↓》先1.02-今0.52(▼-0.5)

兵庫県 ：流行Lv未満〈…〉先0.73-今0.34(▼-0.4)

奈良県 ：流行Lv未満〈…〉先0.45-今0.22(▼-0.2)

和歌山県：流行Lv未満〈…〉先0.18-今0.06(▼-0.1)

鳥取県 ：流行Lv未満〈…〉先0.38-今0.03(▼-0.4)

島根県 ：流行Lv未満〈…〉先0.39-今0.34(▼-0.05)

岡山県 ：流行Lv未満《↓》先1.54-今0.98(▼-0.6)

広島県 ：流行Lv未満〈…〉先0.75-今0.20(▼-0.6)

山口県 ：流行Lv未満〈…〉先0.37-今0.04(▼-0.3)

徳島県 ：流行Lv未満〈…〉データなし

香川県 ：流行Lv未満〈…〉先0.53-今0.19(▼-0.3)

愛媛県 ：流行Lv未満〈…〉先0.57-今0.18(▼-0.4)

高知県 ：流行Lv未満〈…〉先0.08-今0.13(△0.05)

福岡県 ：流行Lv未満〈…〉先0.28-今0.17(▼-0.1)

佐賀県 ：流行Lv未満〈…〉先0.33-今0.03(▼-0.3)

長崎県 ：流行Lv未満〈…〉先0.60-今0.30(▼-0.3)

熊本県 ：流行Lv未満〈…〉先0.26-今0.05(▼-0.2)

大分県 ：流行Lv未満〈…〉先0.02-データなし

宮崎県 ：流行Lv未満〈…〉先0.20-今0.08(▼-0.1)

鹿児島県：流行Lv未満〈…〉先0.13-今0.07(▼-0.06)

沖縄県 ：流行Lv未満《↓》先1.02-今0.76(▼-0.3)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html