4月10日午前11時現在、千葉県内の大型商業施設の休業、営業状況は次の通りです（チバテレ＋プラス編集部調べ）。
【当面の間 臨時休館・休業】
・三井アウトレットパーク幕張、木更津
・酒々井プレミアム・アウトレット
・ららぽーとTOKYO-BAY
※ロピア、マツモトキヨシ、ザ・ダイソー及び一部クリニックモール、一部ＡＴＭは営業
・ららぽーと柏の葉
※生活必需品を販売する店舗、クリニック等は営業
・ゆみ～る鎌取ショッピングセンター
※イオン、イオンスタイルと一部専門店は営業
・イオンモール千葉県内10店舗
（幕張新都心、成田、木更津、富津、千葉ニュータウン、津田沼、八千代緑が丘、柏、銚子、船橋）
※いずれもイオン、イオンスタイルと一部専門店は営業
・流山おおたかの森S・C
※食品館イトーヨーカドー、タカシマヤフードメゾン等一部店舗は営業
・テラスモール松戸
※サミットストアのみ9時～22時で営業
・プラーレ松戸
※専門店のみ休館。イトーヨーカドーは1階・2階のみ営業、午後8時閉店
アトレ松戸
※1階・2階の一部ショップは営業時間を変更し営業
・柏マルイ
※ファーストキッチン、ミニストップ等一部店舗は営業
・柏高島屋
※食料品フロアのみ時間短縮営業（午後6時まで）
セブンパークアリオ柏
※イトーヨーカドー及び一部専門店は時間変更で営業
・そごう千葉店
※一部食品売り場のみ午前11時～午後6時で営業
・ペリエ千葉
※食品、ドラッグストアなど一部ショップは営業
・津田沼パルコ
※地下食品フロア・キャンドゥ・西松屋等一部店舗は午前11時～午後7時まで営業
【5月6日（予定）まで臨時休業】
・ニッケコルトンプラザ
※ダイエーと一部店舗は営業
・東武百貨店船橋店
※食品フロアのみ午前11時～午後6時で営業。但し一部休業店舗あり
・モリシア津田沼
※全館休業。生活必需品販売・医療関係店舗のみ営業
【営業時間・受付時間の変更、休業など】
・モラージュ柏
※ヤオコー、ロイヤルホームセンター、一部サービス店、レストラン街4店舗、食品など営業
【生命・生活に必要な業種に限定し営業】
・アリオ蘇我
※イトーヨーカドー蘇我店、カルディコーヒーやわくわく広場など専門店の一部は営業
・アリオ市原
※イトーヨーカドー市原店、アカチャンホンポ、ダイソー、新風堂等専門店の一部は営業
【営業時間の変更】
・ユニモちはら台
※ヤオコーは通常営業、物販・フードコートは10時～午後7時、レストランは11時～午後8時（一部は午前10時より）で営業。その他テナントにより5月6日まで休業、もしくは一部期間を休業
※日程及び内容は変更される場合があります。詳細、最新情報はそれぞれの施設へお問い合わせ下さい。
三井アウトレットパーク幕張
https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/information/#1565649
三井アウトレットパーク 木更津 https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/information/#1565615
酒々井プレミアム・アウトレット
https://www.premiumoutlets.co.jp/pdf/20200407.pdf
ららぽーとTOKYO-BAY
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/info/1565586.html
ららぽーと柏の葉
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kashiwa/info/1565718.html
イオンモール・ゆみ～る鎌取SC
https://www.aeonmall.com/files/management_news/1397/pdf.pdf
流山おおたかの森S・C
https://www.otakanomori-sc.com/information/business_hours
テラスモール松戸
https://terracemall.com/matsudo/information/detail/?id=000038
プラーレ松戸
http://www.plare-shopping.com/plarenews/#article646
アトレ松戸
https://www.atre.co.jp/store/matsudo/news/132768/
柏マルイ
https://www.0101.co.jp/076/store-info/news.html?articleid=29027&from=01pcst076topstorelist
柏高島屋
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/emg/index.html?id=241
セブンパークアリオ柏
http://www.sevenpark-ario-kashiwa.jp/web/event/a816f562-e2b5-4915-8f11-1ed992c35f4a.html
そごう千葉店
https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/page/rinjikyugyo2004.html
ペリエ千葉
https://www.perie.co.jp/chiba/info/detail.php?ct=news&id=1460
津田沼パルコ
https://tsudanuma.parco.jp/pnews/detail/?id=6512
ニッケコルトンプラザ
https://www.nikke-cp.gr.jp/event/item_eventnews.jsp?id=2086&top
東武百貨店船橋店
http://www.tobu-dept.jp/funabashi/event/detail/2891?s=fweb-starv
モリシア津田沼
http://www.morisia.com/news/news.php?id=2736
モラージュ柏
http://www.mallage.com/kashiwa/pdf/info0407.pdf
アリオ蘇我
http://www.ario-soga.jp/web/flyer/coronavirus/view.pdf
アリオ市原
http://www.ario-ichihara.jp/web/flyer/coronavirus/view.pdf