気象庁によると、12日00:44頃、茨城県南部を震源とするM5.1の地震があり、茨城県水戸市・土浦市・石岡市・下妻市・常総市・笠間市・つくば市・筑西市・坂東市・桜川市・鉾田市・小美玉市・茨城町・城里町・東海村、栃木県宇都宮市・栃木市・佐野市・鹿沼市・小山市・真岡市・下野市・益子町・壬生町・野木町・高根沢町、群馬県邑楽町、埼玉県加須市・春日部市・久喜市、千葉県野田市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：4月12日00:44頃

・震源地 ：茨城県南部(北緯36.2度、東経140.0度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.1(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北西部

・震度3 ：福島県中通り、栃木県北部、埼玉県秩父、千葉県北東部、東京都23区、神奈川県東部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・茨城県 ：水戸市、土浦市、石岡市、下妻市、常総市、笠間市、つくば市、筑西市、坂東市、桜川市、鉾田市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村

・栃木県 ：宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、下野市、益子町、壬生町、野木町、高根沢町

・群馬県 ：邑楽町

・埼玉県 ：加須市、春日部市、久喜市

・千葉県 ：野田市

【震度3】

・茨城県 ：日立市、茨城古河市、結城市、龍ケ崎市、常陸太田市、取手市、ひたちなか市、茨城鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方市、つくばみらい市、大洗町、大子町、美浦村、阿見町、八千代町、五霞町、境町、利根町

・栃木県 ：足利市、那須塩原市、栃木さくら市、那須烏山市、上三川町、茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、栃木那珂川町

・群馬県 ：伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、板倉町、群馬明和町、千代田町、大泉町

・埼玉県 ：さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま見沼区、さいたま中央区、さいたま浦和区、さいたま南区、さいたま緑区、さいたま岩槻区、川越市、熊谷市、行田市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、幸手市、白岡市、伊奈町、川島町、吉見町、長瀞町、埼玉美里町、宮代町、杉戸町、松伏町

・千葉県 ：千葉花見川区、千葉稲毛区、千葉美浜区、船橋市、松戸市、成田市、千葉佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、芝山町

・福島県 ：白河市、矢祭町

・東京都 ：東京千代田区、東京新宿区、東京品川区、東京渋谷区、東京中野区、東京杉並区、東京板橋区、東京練馬区、東京江戸川区

・神奈川県：横浜神奈川区、横浜中区、横浜港北区、川崎宮前区