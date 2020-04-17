2017（平成29）年度の山口市の「市町内総生産」（3月30日に山口県が発表）は、8335億300万円で、県内では周南市（9799億6300万円）、下関市（9681億1500万円）に次ぐ19市町中3位だった。

以下、④宇部市（6441億6200万円）⑤防府市（6130億6400万円）⑥岩国市（5465億4500万円）⑦山陽小野田市（3719億9000万円）⑧光市（3591億9300万円）⑨下松市（2747億2700万円）⑩和木町（1887億4500万円）⑪萩市（1491億600万円）⑫柳井市（1203億1000万円）⑬長門市（1186億9700万円）⑭美祢市（1140億1900万円）⑮田布施町（413億8100万円）⑯周防大島町（383億1800万円）⑰平生町（320億2900万円）⑱上関町（105億900万円）⑲阿武町（87億7200万円）の順。

また、山口市を産業別（18区分）に見ると、トップは卸売・小売業（998億4900万円）で、公務（885億2300万円）、情報通信業（836億2700万円）、不動産業（830億4600万円）の割合が高い。県全体ではトップの製造業は5位の625億200万円で、宿泊・飲食・サービス業は14位の241億円。一次産業は、農業が15位・51億900万円、林業が16位・8億5200万円、鉱業が17位・7億9700万円、水産業が18位・1憶4300万円だった。

一方、山口市の「人口1人当たり市町民所得（分配）」は、331万7000円で県内6位。トップは周南市（453万8000円）で、2位は和木町（403万9000円）。以下、③山陽小野田市（360万7000円）④下松市（352万6000円）⑤防府市（351万9000円）⑦宇部市（324万円）⑧光市（306万9000円）⑨下関市（304万9000円）⑩岩国市（295万6000円）⑪田布施町（283万5000円）⑫長門市（270万2000円）⑬美祢市（266万9000円）⑭柳井市（258万9000円）⑮平生町（228万8000円）⑯萩市（227万2000円）⑰上関町（208万1000円）⑱阿武町（196万9000円）⑲周防大島町（171万2000円）の順だ。