大阪府警によると、１７日午後２時５０分ごろ、大阪市中央区難波１丁目付近の路上で女性への暴行が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、小柄、紺色ダウンジャケット、小さめマスク、白色英字入り黒色リュックサック）
■実行者の言動や状況
・通行中の１０代女性らに声をかけ、腕を掴んだ。
・「援交せえへん」
■現場付近の施設
・大阪難波駅［近鉄・阪神］、大阪松竹座、道頓堀、ダイソーなんば戎橋店、ビックカメラなんば店など
©日本不審者情報センター合同会社
大阪府警によると、１７日午後２時５０分ごろ、大阪市中央区難波１丁目付近の路上で女性への暴行が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、小柄、紺色ダウンジャケット、小さめマスク、白色英字入り黒色リュックサック）
■実行者の言動や状況
・通行中の１０代女性らに声をかけ、腕を掴んだ。
・「援交せえへん」
■現場付近の施設
・大阪難波駅［近鉄・阪神］、大阪松竹座、道頓堀、ダイソーなんば戎橋店、ビックカメラなんば店など
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