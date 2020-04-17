（大阪）大阪市中央区難波１丁目付近で暴行　４月１７日午後

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大阪府警によると、１７日午後２時５０分ごろ、大阪市中央区難波１丁目付近の路上で女性への暴行が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、小柄、紺色ダウンジャケット、小さめマスク、白色英字入り黒色リュックサック）

■実行者の言動や状況
・通行中の１０代女性らに声をかけ、腕を掴んだ。
・「援交せえへん」

■現場付近の施設
・大阪難波駅［近鉄・阪神］、大阪松竹座、道頓堀、ダイソーなんば戎橋店、ビックカメラなんば店など

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