兵庫県の井戸敏三知事は17日、新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言に伴う休業要請で、事業者向けに独自の支援金を支払うと発表した。中小企業に最大100万円、個人事業主に最大50万円を給付。隣接する大阪府の水準に合わせた。
県は15日午前0時から休業要請を開始。学校や映画館、ナイトクラブ、商業施設の一部などを対象とした。
県は関連する補正予算案を24日の臨時県議会に提出する方針。
最大100万円、大阪並み
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兵庫県の井戸敏三知事は17日、新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言に伴う休業要請で、事業者向けに独自の支援金を支払うと発表した。中小企業に最大100万円、個人事業主に最大50万円を給付。隣接する大阪府の水準に合わせた。
県は15日午前0時から休業要請を開始。学校や映画館、ナイトクラブ、商業施設の一部などを対象とした。
県は関連する補正予算案を24日の臨時県議会に提出する方針。
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