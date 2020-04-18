オリエンタルエアブリッジ（ORC、長崎県大村市）は17日、新型コロナウイルス感染拡大による需要減少のため、20日から28日まで県内離島4路線の一部、計94便の運航を取りやめると発表した。新型コロナを理由にした同社の離島空路の減便は初めて。

長崎－壱岐線（1日2往復4便）は半減し、計18便少なくなる。長崎－五島福江線（同3往復6便）は同1往復2便に縮小、減便数は計36便と最も多い。長崎－対馬線（月－木・土曜＝同3往復6便、金・日曜＝同4往復8便）は曜日を問わず同2往復4便とし、計22便を削減する。福岡－五島福江線（同2往復4便）は半減し、計18便が減便となる。

ORCによると、4月1～16日の搭乗率は、長崎－対馬線が前年同期と比べ約5割、ほか3路線は3割前後にとどまっている。

ORCは現在7路線を運航。既に福岡－宮崎線（5往復10便）は28日まで同4往復8便にしている。