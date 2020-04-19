気象庁によると、20日05:39頃、宮城県沖を震源とするM6.1の地震があり、岩手県盛岡市・大船渡市・花巻市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・奥州市・滝沢市・矢巾町・平泉町・住田町、宮城県石巻市・塩竈市・気仙沼市・登米市・栗原市・大崎市・松島町・涌谷町・美里町・南三陸町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：4月20日05:39頃

・震源地 ：宮城県沖(北緯38.9度、東経142.1度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M6.1(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県北部、宮城県中部

・震度3 ：青森県三八上北、岩手県沿岸北部、宮城県南部、秋田県沿岸北部、秋田県沿岸南部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県中通り、福島県浜通り、茨城県北部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・岩手県 ：盛岡市、大船渡市、花巻市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、滝沢市、矢巾町、平泉町、住田町

・宮城県 ：石巻市、塩竈市、気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、松島町、涌谷町、宮城美里町、南三陸町

【震度3】

・岩手県 ：宮古市、北上市、久慈市、二戸市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、西和賀町、金ケ崎町、大槌町、山田町、普代村、軽米町、野田村、一戸町

・宮城県 ：仙台青葉区、仙台宮城野区、仙台若林区、仙台泉区、名取市、角田市、岩沼市、東松島市、富谷市、蔵王町、大河原町、宮城川崎町、丸森町、亘理町、山元町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、色麻町、宮城加美町、女川町

・青森県 ：八戸市、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、階上町

・秋田県 ：秋田市、由利本荘市、大仙市、三種町、八郎潟町、井川町

・山形県 ：中山町

・福島県 ：相馬市、国見町、双葉町、新地町

・茨城県 ：常陸太田市