気象庁によると、26日09:49頃、茨城県南部を震源とするM4.8の地震があり、茨城県水戸市・石岡市・筑西市・坂東市、栃木県鹿沼市・小山市、群馬県板倉町、埼玉県春日部市、千葉県柏市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：4月26日09:49頃

・震源地 ：茨城県南部(北緯36.2度、東経140.1度)

・震源の深さ：約70km

・地震の規模：M4.8(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・茨城県 ：水戸市内原町＊、石岡市柿岡、筑西市舟生、坂東市馬立＊、坂東市役所＊

・栃木県 ：鹿沼市晃望台＊、小山市神鳥谷＊

・群馬県 ：板倉町板倉

・埼玉県 ：春日部市粕壁＊

・千葉県 ：柏市柏＊

【震度3】

・茨城県 ：土浦市常名、土浦市田中＊、土浦市藤沢＊、茨城古河市下大野＊、茨城古河市仁連＊、石岡市若宮＊、石岡市八郷＊、結城市結城＊、下妻市本城町＊、下妻市鬼怒＊、常総市新石下＊、常総市水海道諏訪町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、笠間市笠間＊、取手市寺田＊、取手市井野＊、つくば市天王台＊、つくば市研究学園＊、守谷市大柏＊、常陸大宮市野口＊、筑西市門井＊、筑西市海老ヶ島＊、坂東市岩井、坂東市山＊、稲敷市江戸崎甲＊、かすみがうら市上土田＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市小川＊、小美玉市上玉里＊、城里町小勝＊、八千代町菅谷＊、五霞町小福田＊、境町旭町＊

・栃木県 ：宇都宮市明保野町、宇都宮市旭＊、宇都宮市中里町＊、宇都宮市中岡本町＊、足利市大正町＊、栃木市旭町、栃木市大平町富田＊、栃木市藤岡町藤岡＊、栃木市西方町本城＊、栃木市岩舟町静＊、佐野市中町＊、佐野市葛生東＊、佐野市田沼町＊、小山市中央町＊、真岡市田町＊、真岡市荒町＊、下野市田中＊、下野市笹原＊、益子町益子、茂木町茂木＊、芳賀町祖母井＊、野木町丸林＊、高根沢町石末＊

・群馬県 ：千代田町赤岩＊、大泉町日の出＊、邑楽町中野＊

・埼玉県 ：さいたま北区宮原＊、さいたま大宮区大門＊、さいたま見沼区堀崎＊、さいたま中央区下落合＊、さいたま桜区道場＊、さいたま浦和区高砂、さいたま南区別所＊、さいたま岩槻区本丸＊、熊谷市桜町、熊谷市宮町＊、熊谷市大里＊、熊谷市妻沼＊、熊谷市江南＊、川口市中青木分室＊、行田市本丸＊、行田市南河原＊、加須市三俣＊、加須市騎西＊、加須市大利根＊、東松山市松葉町＊、春日部市金崎＊、春日部市谷原新田＊、羽生市東＊、鴻巣市中央＊、鴻巣市川里＊、鴻巣市吹上富士見＊、上尾市本町＊、草加市中央＊、戸田市上戸田＊、久喜市下早見、久喜市青葉＊、久喜市菖蒲＊、久喜市栗橋＊、久喜市鷲宮＊、北本市本町＊、八潮市中央＊、三郷市中央＊、幸手市東＊、白岡市千駄野＊、宮代町笠原＊

・千葉県 ：千葉花見川区花島町＊、市川市南八幡＊、船橋市湊町＊、松戸市西馬橋＊、野田市鶴奉＊、野田市東宝珠花＊、習志野市鷺沼＊、柏市旭町、柏市大島田＊、流山市平和台＊、八千代市大和田新田＊、我孫子市我孫子＊、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊、浦安市日の出、印西市大森＊、白井市復＊

・東京都 ：東京江東区森下＊、東京杉並区高井戸＊、東京板橋区高島平＊、東京板橋区相生町＊、東京足立区神明南＊、調布市西つつじヶ丘＊