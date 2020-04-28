愛知県東海市の男性会社役員（77）宅に侵入し、現金約1億600万円や金庫などを盗んだとして、愛知、三重両県警は28日、窃盗容疑などで、任侠山口組から改名した指定暴力団絆会系組幹部永吉正樹容疑者（39）＝同県知多市＝ら男3人を逮捕した。

ほか2人は名古屋市東区徳川町の会社役員鈴村雅彦容疑者（41）と、同県豊山町のアルバイト石原智也容疑者（36）。

逮捕容疑は昨年11月15日午前1時40分ごろから午前5時ごろまでの間、男性宅に侵入し、現金のほか金庫など54点（約430万円相当）を盗んだ疑い。