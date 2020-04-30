岩手県警によると、２８日午後３時１０分ごろ、盛岡市南青山町の住宅地で女子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、黒色ウインドブレーカー風ジャンパー、黒色ズボン、マスク、黄色と青色ギザギザマークとニコちゃんマーク付き青色野球帽）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児らの後をつけた。
■現場付近の施設
・大新小学校、江南義塾盛岡高校、西部公民館、マイヤ青山店、西松屋盛岡大館店など
©日本不審者情報センター合同会社
岩手県警によると、２８日午後３時１０分ごろ、盛岡市南青山町の住宅地で女子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、黒色ウインドブレーカー風ジャンパー、黒色ズボン、マスク、黄色と青色ギザギザマークとニコちゃんマーク付き青色野球帽）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児らの後をつけた。
■現場付近の施設
・大新小学校、江南義塾盛岡高校、西部公民館、マイヤ青山店、西松屋盛岡大館店など
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