5月1日午前11時半現在、千葉県内の大型商業施設の休業、営業状況は次の通りです（チバテレ＋プラス編集部調べ）。
※日程及び内容は変更される場合があります。詳細、最新情報はそれぞれの施設へご確認下さい。
【商業施設 営業状況】
●そごう千葉店（千葉市）
当面の間 臨時休業
※一部食品売り場のみ営業 午前11時～午後6時
●東武百貨店船橋店（船橋市）
5/6まで臨時休業
※食品フロアのみ営業 午前11時～午後6時。但し一部休業店舗あり
※混雑緩和へのお願い 開店直後と夕方は混雑。午後1時～午後4時までは比較的空いている
●柏高島屋ステーションモール（柏市）
当面の間 臨時休業
※高島屋 食料品フロアのみ営業（午前10時30分～午後６時）
※本館地下2階催会場では食料品特別販売、一部日用品の取り扱い（午前10時30分～午後8時）
●流山おおたかの森S・C（流山市）
当面の間 臨時休業
※タカシマヤフードメゾン、ＡＴＭ 営業 午前10時～午後6時
※食品館イトーヨーカドー、ココカラファイン 営業 午前10時～午後8時
※眼科（休診日有）、動物病院、郵便局、ＡＴＭは営業
●柏マルイ（柏市）
当面の間 臨時休業
※一部店舗のみ営業
（ファーストキッチン、ミニストップ、ぼんたぼんた、パスポートセンター（日祝休み）等）
●モラージュ柏（柏市）
当面の期間 休業
※営業している店舗 ヤオコー、ロイヤルホームセンター、ザ スーパースポーツゼビオ
【サービス店舗】やぎぬま眼科、アップルなど9店舗
【レストラン街】4店舗
【食品 他】わくわく広場、シャトレーゼなど10店舗
【来店予約のみ案内】ほけんの窓口など3店舗
●テラスモール松戸（松戸市）
当面の間 臨時休館
※サミットストア 午前9時～午後10時で営業
※マツモトキヨシ 午前11時～午後7時で営業
※ATMは午前11時～午後7時、2階歯科は午前11時～午後19時
●プラーレ松戸（松戸市）
当面の間 臨時休館（専門店）
※イトーヨーカドー 営業 1～6階 午前10時～午後8時
●アトレ松戸（松戸市）
当面の間 臨時休業
※生活必需品・医療機関等の一部のみ営業
※１階２階の一部ショップ営業 午前11時～午後6時
（カルディ、ヴィ・ド・フランス、ミニワン、松蔵ポテト、マツモトキヨシ、ニュー・クイック、魚力、大川水産、九州屋）
※眼科、歯科（休診日有）
●ニッケコルトンプラザ（市川市）
当面の間 臨時休業（専門店）
※ダイエーと一部店舗は営業
●ららぽーとTOKYO-BAY（船橋市）
当面の間 臨時休館
※ロピア、アカチャンホンポ、トイザらス・ベビーザらス、マツモトキヨシ、ザ・ダイソー及び一部クリニックモール、一部ＡＴＭは営業
●ららぽーと柏の葉（柏市）
当面の間 臨時休館
※ Food campus Tokyu Store、仙令平庄、わくわく広場、ポニークリーニング、ウエルシア、ローソン、眼科・歯科クリニック（休診日有）、エルムス動物医療センター、ＡＴＭは営業
●三井アウトレットパーク木更津（木更津市）
●三井アウトレットパーク幕張（千葉市）
当面の間 臨時休館
●酒々井プレミアム・アウトレット（酒々井町）
当面の間 臨時休館
●ペリエ
＜千葉、西千葉、稲毛、津田沼、検見川浜、稲毛海岸、海浜幕張、西船橋＞
当面の間 臨時休業や時間短縮
※食品、ドラッグストアなど、一部ショップは営業
●シャポー ＜市川、本八幡、船橋＞
当面の間 臨時休業や時間短縮
※食品、ドラッグストアなど、一部ショップは営業
●イオンモール 千葉県内10店舗
＜幕張新都心、成田、木更津、富津、千葉ニュータウン、津田沼、八千代緑が丘、柏、銚子、船橋＞
当面の間 一部店舗を除き臨時休館
※いずれもイオン、イオンスタイルと一部専門店は営業
●ゆみ～る鎌取ショッピングセンター
当面の間 臨時休業
※イオン、イオンスタイルと一部専門店は営業
●セブンパークアリオ柏
当面の間 臨時休業
※イトーヨーカドー、一部専門店は時間変更で営業
●アリオ＜蘇我、市原＞
当面の間 臨時休業
生命・生活に必要な業種に限定し営業
※イトーヨーカドー、一部専門店は時間変更で営業
●MONA新浦安（浦安市）
営業時間短縮・臨時休業
※店舗毎に通常営業、時間短縮、休業
●津田沼パルコ（船橋市）
当面の間 臨時休業
※地下食品フロア・トモズ・キャンドゥ・西松屋・眼科・歯科・献血ルームは営業 午前11時～午後7時
●モリシア津田沼（習志野市）
5/6まで臨時休業
※全館休業。ダイエー他、生活必需品販売・医療関係店舗のみ営業
●あびこショッピングプラザ（我孫子市）
当面の間 臨時休業・営業時間変更
※イトーヨーカドー１階2階 営業 午前9時～午後8時
※専門店 一部店舗は営業
●ユニモちはら台（市原市）
5/6まで 営業時間変更・一部店舗休業など
※ヤオコー 午前10時～午後8時で営業
物販・フードコート 午前10時～午後7時で営業
レストラン 午前11時～午後8時（一部は午前10時より）で営業
※映画館 臨時休館
※テナントにより時間変更・休業期間が異なる
三井アウトレットパーク幕張
https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/information/
三井アウトレットパーク 木更津
https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/information/
酒々井プレミアム・アウトレット
https://www.premiumoutlets.co.jp/pdf/20200407.pdf
ららぽーとTOKYO-BAY
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/info/1565586.html
ららぽーと柏の葉
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kashiwa/info/1565718.html
モラージュ柏
http://www.mallage.com/kashiwa/event_list.php#event737
イオンモール・ゆみ～る鎌取SC
https://www.aeonmall.com/files/management_news/1397/pdf.pdf
流山おおたかの森S・C
https://www.otakanomori-sc.com/information/business_hours
テラスモール松戸
https://terracemall.com/matsudo/information/detail/?id=000038
プラーレ松戸
http://www.plare-shopping.com/plarenews/#article646
アトレ松戸
https://www.atre.co.jp/store/matsudo/news/132905/
柏マルイ
https://www.0101.co.jp/076/store-info/news.html?articleid=29081&from=01pcst076toprote1
柏高島屋
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/emg/index.html?id=241
セブンパークアリオ柏
http://www.sevenpark-ario-kashiwa.jp/web/event/a816f562-e2b5-4915-8f11-1ed992c35f4a.html
そごう千葉店
https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/page/rinjikyugyo2004.html
ペリエ千葉
https://www.perie.co.jp/chiba/info/detail.php?ct=news&id=1460
シャポー
http://shapo.jrtk.jp/
津田沼パルコ
https://tsudanuma.parco.jp/pnews/detail/?id=6512
ニッケコルトンプラザ
https://www.nikke-cp.gr.jp/event/item_eventnews.jsp?id=2086&top
東武百貨店船橋店
http://www.tobu-dept.jp/funabashi/event/detail/2891?s=fweb-starv
モリシア津田沼
http://www.morisia.com/news/news.php?id=2736
アリオ蘇我
http://www.ario-soga.jp/web/flyer/coronavirus/view.pdf
アリオ市原
http://www.ario-ichihara.jp/web/flyer/coronavirus/view.pdf
あびこショッピングプラザ
http://abiko-sp.com/eventnews/detail.php?id=557
ユニモちはら台
http://unimo-chiharadai.com/eventnews/detail/?id=1091