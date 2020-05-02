▼諫早商工会議所が経営相談窓口を臨時開設 諫早商工会議所は5月2～6日、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、事業所の経営相談を受け付ける。各日午前8時半～午後5時15分。諫早商議所（0957.22.3323）

▼諫早市商工会の電話相談 5月2日から午前9時～午後5時。状況に応じて最大6日まで実施。経営影響に関する相談を電話で受け付ける。本所（0957.20.5550）、多良見（0957.43.0140）、飯盛（0957.48.1141）、東部（0957.32.2184）

▼西海市が生活支援相談センターを開設 西海市は5月2日から同市大瀬戸町の大瀬戸コミュニティセンターで。5月中旬から各世帯に申請書が届く「特別定額給付金」（1人10万円）のほか▽商工、観光業者向けの市独自支援策▽子育て世帯への臨時特例給付金▽水道使用料の支払い猶予▽市営住宅の家賃減免▽市税納付期限の猶予▽奨学金返還金の猶予－の相談や申請を受け付ける。時間は午前8時半～午後5時15分。土、日、祝日も開所する。市民課（0959.37.0166）

▼佐賀銀行（佐賀市）がGW中も電話相談 新型コロナウイルス感染拡大で影響を受けている事業者や個人を対象にした電話相談を平日に加え5月2～6日も受け付ける。▽事業者向け＝0120.375.211、午前10時～午後5時▽個人向け＝0120.874.312、午前10時～午後6時

▼西日本シティ銀行（福岡市）がGW中の特別相談窓口設置 5月2～4日午前9時～午後5時、県内3支店で融資や住宅ローンなどに関する相談を受け付ける。対象は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い影響を受けている法人、個人事業主、個人。窓口での相談は予約制で事前連絡が必要。長崎支店（095.822.4141）、佐世保支店（0956.23.1171）、諫早支店（0957.22.1313）

▼長崎バイオパークの臨時休園延長 西海市西彼町の同園は5月31日まで休園期間を延長した

▼佐世保市立図書館が完全休館 佐世保市宮地町の同館は5月7日まで。休館中の返却は不要