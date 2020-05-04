気象庁によると、4日22:07頃、千葉県北東部を震源とするM5.5の地震があり、茨城県神栖市、千葉県東金市・旭市・匝瑳市・香取市・山武市・多古町・芝山町・横芝光町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：5月4日22:07頃

・震源地 ：千葉県北東部(北緯35.7度、東経140.6度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.5(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・茨城県 ：神栖市溝口＊

・千葉県 ：東金市日吉台＊、旭市南堀之内＊、旭市高生＊、旭市ニ＊、匝瑳市八日市場ハ＊、匝瑳市今泉＊、香取市役所＊、香取市仁良＊、山武市蓮沼ニ＊、山武市殿台＊、多古町多古、芝山町小池＊、横芝光町宮川＊

【震度3】

・茨城県 ：龍ケ崎市役所＊、常総市水海道諏訪町＊、取手市井野＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、潮来市堀之内、潮来市辻＊、稲敷市江戸崎甲＊、稲敷市伊佐津＊、稲敷市結佐＊、稲敷市須賀津＊、かすみがうら市上土田＊、神栖市波崎＊、行方市麻生＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市上玉里＊、河内町源清田＊

・千葉県 ：千葉花見川区花島町＊、千葉若葉区小倉台＊、銚子市川口町、銚子市小畑新町、銚子市若宮町＊、成田国際空港、成田市名古屋、成田市中台＊、成田市役所＊、成田市松子＊、千葉佐倉市海隣寺町＊、東金市東新宿、東金市東岩崎＊、旭市萩園＊、市原市姉崎＊、八千代市大和田新田＊、四街道市鹿渡＊、八街市八街＊、印西市大森＊、印西市笠神＊、富里市七栄＊、香取市佐原平田、香取市佐原諏訪台＊、香取市羽根川＊、香取市岩部＊、山武市松尾町富士見台、山武市埴谷＊、山武市蓮沼ハ＊、山武市松尾町五反田＊、いすみ市岬町長者＊、いすみ市国府台＊、大網白里市大網＊、神崎町神崎本宿＊、東庄町笹川＊、九十九里町片貝＊、横芝光町栗山＊、一宮町一宮、睦沢町下之郷＊、白子町関＊、長南町総合グラウンド、長南町長南＊