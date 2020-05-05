気象庁によると、6日01:57頃、千葉県北西部を震源とするM5.0の地震があり、千葉県千葉市中央区で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：5月6日01:57頃

・震源地 ：千葉県北西部(北緯35.6度、東経140.1度)

・震源の深さ：約70km

・地震の規模：M5.0(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：千葉県北西部

・震度3 ：埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県南部、東京都23区、東京都多摩東部、神奈川県東部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・千葉県 ：千葉中央区

【震度3】

・千葉県 ：千葉花見川区、千葉稲毛区、千葉若葉区、千葉緑区、千葉美浜区、市川市、船橋市、木更津市、千葉佐倉市、東金市、旭市、習志野市、市原市、八千代市、鎌ケ谷市、君津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、白井市、山武市、多古町、九十九里町、横芝光町、一宮町、白子町、長柄町、長南町

・埼玉県 ：草加市、八潮市、三郷市

・東京都 ：東京千代田区、東京中央区、東京港区、東京品川区、東京大田区、東京世田谷区、東京渋谷区、東京北区、東京荒川区、東京練馬区、東京足立区、東京江戸川区、調布市、町田市、小平市

・神奈川県：川崎川崎区、川崎中原区